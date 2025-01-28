Незначительные выбросы мазута зафиксированы на части пляжей Анапы

27 января власти Краснодарского края ввели карантин на побережье в районе Анапы и Новороссийска из-за вируса птичьего гриппа, который был обнаружен в трупах диких птиц. Карантин введен на пляже в селе Витязево в Анапе, на косе Чушка в Темрюкском районе Краснодарского края и в Восточном и Южном районах Новороссийска. Зонами, где существует угроза заражения, при этом признаны территории в радиусе 5 км от мест, где были найдены погибшие птицы.