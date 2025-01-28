Незначительные выбросы мазута зафиксированы на части пляжей Анапы
На береговой линии Анапы были зафиксированы незначительные выбросы нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.
Из сообщения следует, что команды 41 города и района Краснодарского края провели мониторинг территорий в своей зоне ответственности. По состоянию на 28 января новых фрагментов мазута не было выявлено на участках, за которые отвечают представители Гулькевичского, Белореченского, Калининского, Крымского, Кавказского, Апшеронского и Успенского районов.
Незначительные выбросы нефтепродуктов были выявлены в районах береговой линии в зонах ответственности Армавира, Краснодара, Лабинского, Курганинского, Кущевского, Мостовского, Выселковского, Славянского и Щербиновского районов.
Оперативный штаб отмечает, что новые выбросы мазута устраняются в первую очередь, дальше проводится деликатная уборка.
27 января власти Краснодарского края ввели карантин на побережье в районе Анапы и Новороссийска из-за вируса птичьего гриппа, который был обнаружен в трупах диких птиц. Карантин введен на пляже в селе Витязево в Анапе, на косе Чушка в Темрюкском районе Краснодарского края и в Восточном и Южном районах Новороссийска. Зонами, где существует угроза заражения, при этом признаны территории в радиусе 5 км от мест, где были найдены погибшие птицы.