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Незначительные выбросы мазута зафиксированы на части пляжей Анапы

Ведомости

На береговой линии Анапы были зафиксированы незначительные выбросы нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.

Из сообщения следует, что команды 41 города и района Краснодарского края провели мониторинг территорий в своей зоне ответственности. По состоянию на 28 января новых фрагментов мазута не было выявлено на участках, за которые отвечают представители Гулькевичского, Белореченского, Калининского, Крымского, Кавказского, Апшеронского и Успенского районов.

Незначительные выбросы нефтепродуктов были выявлены в районах береговой линии в зонах ответственности Армавира, Краснодара, Лабинского, Курганинского, Кущевского, Мостовского, Выселковского, Славянского и Щербиновского районов. 

Оперативный штаб отмечает, что новые выбросы мазута устраняются в первую очередь, дальше проводится деликатная уборка.

27 января власти Краснодарского края ввели карантин на побережье в районе Анапы и Новороссийска из-за вируса птичьего гриппа, который был обнаружен в трупах диких птиц.  Карантин введен на пляже в селе Витязево в Анапе, на косе Чушка в Темрюкском районе Краснодарского края и в Восточном и Южном районах Новороссийска. Зонами, где существует угроза заражения, при этом признаны территории в радиусе 5 км от мест, где были найдены погибшие птицы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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