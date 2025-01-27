На ликвидацию последствий разлива мазута направят 1,5 млрд рублей

Правительство РФ выделило из резервного фонда 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе после затопления танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Средства будут направлены в бюджет Краснодарского края, говорится на сайте правительства. Деньги пойдут на утилизацию и обезвреживание песка, загрязненного мазутом, а также на восстановление пляжей, сказано в сообщении. После крушения танкеров 15 декабря 2024 г. пятна мазута были обнаружены у берегов Краснодарского края и Крыма в Черном море, а также на побережье Азовского моря. Всего в воду попало 2400 т нефтепродуктов.