На ликвидацию последствий разлива мазута направят 1,5 млрд рублей

На ликвидацию последствий разлива мазута направят 1,5 млрд рублейПока аварию устраняют, пользователи соцсетей обсуждают перспективы отдыха на Черном море
Правительство РФ выделило из резервного фонда 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе после затопления танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Средства будут направлены в бюджет Краснодарского края, говорится на сайте правительства. Деньги пойдут на утилизацию и обезвреживание песка, загрязненного мазутом, а также на восстановление пляжей, сказано в сообщении. После крушения танкеров 15 декабря 2024 г. пятна мазута были обнаружены у берегов Краснодарского края и Крыма в Черном море, а также на побережье Азовского моря. Всего в воду попало 2400 т нефтепродуктов.
ЧС федерального характера было введено в Краснодарском крае 26 декабря. К такому ЧС относят обстановку, при которой число пострадавших превышает 500 или условия жизнедеятельности нарушены более чем у 1000 человек. Федеральную ЧС также могут объявить, если материальный ущерб превышает 5 млн МРОТов на день возникновения ЧС, а зона чрезвычайной ситуации выходит за пределы двух регионов России. Ликвидацией ЧС занимаются силы и средства органов исполнительной власти пострадавших регионов.
По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, во время действия ЧС регионального характера на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов выделили 78 млн руб. Но этого, как он отмечал, недостаточно, так как потребуются дополнительные средства для утилизации отходов. Это самая дорогая статья расходов, писал он 16 января в Telegram-канале. Финансирование ликвидации последствий ЧС регламентируется ст. 14 закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В случае ЧС регионального и межмуниципального характера (за исключением лесных пожаров), как закреплено в законе, расходы на ликвидацию последствий выделяют субъекты.
При ЧС федерального и межрегионального характера и ЧС в лесах финансированием занимается РФ. 24 января федеральный режим ЧС был распространен и на Севастополь.
На необходимость введения ЧС федерального значения в декабре прошлого года обращали внимание и экологи. Они были обеспокоены тем, что, несмотря на наличие эффективных веществ и материалов (сорбентов и спецпокрытий) для устранения последствий разлива мазута, их не закупают из-за нехватки финансирования, писали «Ведомости».
Пока власти, спасатели и волонтеры устраняют последствия аварии, россияне обсуждают перспективы отдыха на Черноморском побережье в 2025 г. в социальных сетях.
От поездки на Черноморское побережье в 2025 г., по их словам, воздержится около 60,5% пользователей соцсетей. К такому выводу пришло агентство «Интериум», которое с 15 декабря по 14 января провело исследование.
Как считали
При анализе учитывались уникальные комментарии, где пользователи выражали желание поехать на Черное море или отказаться от этого, упоминали альтернативные направления отдыха и давали оценку ситуации. Такой выборке соответствовало свыше 4000 комментариев из в общей сложности обработанных 30 000 упоминаний катастрофы, их поиск осуществлялся в системе «Медиалогия».
Среди самых распространенных причин отказа от поездок – загрязнение пляжей и воды мазутом, страх за свою безопасность, а также разочарование (критика местных властей и отсутствие оперативных решений). При этом готовность поехать на Черное море выразили около 39,5% пользователей. В комментариях они отмечают, что целью поездки может быть не только отдых, но и участие в экологических акциях.
Вероятнее всего, те, кто решил не ехать на курорты Черного моря, считают, что в этом сезоне вряд ли удастся восстановить экосистему, заявил «Ведомостям» член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Николай Будуев («Единая Россия»). При этом он допускает, что, возможно, влияние катастрофы на турбизнес было переоценено. Что касается тех, кто хочет поехать туда и принять участие в экологических акциях, – это замечательное желание, продолжает он.
«Главное – чтобы люди не пострадали при участии в акциях по ликвидации ущерба. Мазут – это достаточно опасная субстанция», – отмечает Будуев.
К примеру, работы по восстановлению побережья Анапы после разлива мазута, по словам главы Минприроды Александра Козлова, будут завершены только в мае 2026 г.