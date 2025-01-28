В Южной Корее загорелся пассажирский самолет
В Южной Корее в международном аэропорту Пусана загорелся пассажирский самолет, сообщает агентство Yonhap.
Самолет Air Busan, который направлялся из Пусана в Гонконг, загорелся перед взлетом около 22:26 по местному времени (16:26 по мск) в районе хвоста воздушного судна. После возгорания огонь быстро распространился на фюзеляж.
На данный момент причины возгорания неизвестны.
Пожарные, которые находятся на месте происшествия, сообщили, что все 169 пассажиров и семь членов экипажа были эвакуированы. Во время эвакуации пострадали три человека, но, по сообщению Yonhap, они получили незначительные травмы.
Позднее Yonhap заявил о четырех пострадавших в ходе инцидента. Двоих из них доставили в ближайшую больницу.