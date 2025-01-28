Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждения обшивки в Карском море

В состав отечественного ледокольного флота России входят 34 дизельных и семь атомных ледоколов. Среди них головной корабль «Арктика», а также атомоходы «Сибирь», «Урал», «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач».