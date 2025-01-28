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Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждения обшивки в Карском море

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Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждения обшивки края левого борта в Карском море, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Атомфлота».

Сообщается, что повреждения ледокол получил в ходе освобождения судна изо льда. Пострадавших в ходе инцидента нет, как и угроз системам жизнеобеспечения и реакторной установки.

Атомный ледокол продолжает работу в прежнем режиме в акватории Северного морского пути.

Ледокол «50 лет Победы» – последний советский атомный ледокол. Его ввели в строй в 2007 г., спустя 14 лет спуска на воду.

В состав отечественного ледокольного флота России входят 34 дизельных и семь атомных ледоколов. Среди них головной корабль «Арктика», а также атомоходы «Сибирь», «Урал», «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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