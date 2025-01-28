Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждения обшивки в Карском море
Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждения обшивки края левого борта в Карском море, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Атомфлота».
Сообщается, что повреждения ледокол получил в ходе освобождения судна изо льда. Пострадавших в ходе инцидента нет, как и угроз системам жизнеобеспечения и реакторной установки.
Атомный ледокол продолжает работу в прежнем режиме в акватории Северного морского пути.
Ледокол «50 лет Победы» – последний советский атомный ледокол. Его ввели в строй в 2007 г., спустя 14 лет спуска на воду.
В состав отечественного ледокольного флота России входят 34 дизельных и семь атомных ледоколов. Среди них головной корабль «Арктика», а также атомоходы «Сибирь», «Урал», «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач».