Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Картину «Джоконда» Леонардо да Винчи перенесут в отдельное помещение в Лувре

Ведомости

Парижский Лувр перенесет картину «Джоконда» («Мона Лиза») Леонардо да Винчи в отдельное помещение, посетителем придется приобрести отдельный билет, чтобы ее увидеть. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в музее, передает The New York Times.

Лувр создаст новый вход, чтобы уменьшить переполненность музея, который ежегодно посещают почти 9 млн человек. Ежедневная посещаемость музея уже достигла 30 000 человек. По оценкам, 80% гостей Лувра приходят посмотреть именно на шедевр Леонардо да Винчи, поэтому предложения перенести картину в отдельный зал звучат уже несколько лет.

Ранее в январе газета Le Parisien со ссылкой на письмо гендиректора Лувра Лоранс де Кар в министерство культуры республики сообщила об ухудшении состояния дворца, что создает угрозу для экспонатов. Масштабный план реконструкции Лувра, объявленный президентом Франции, обойдется примерно в 700-800 млн евро в течение примерно 10 лет, сообщает France24.

Год назад экоактивисты из французской климатической организации «Продовольственный ответ» облили супом «Джоконду» из-за желания продвигать «экологичное питание», сообщало Le Figaro. Сотрудники музея закрыли зал, где представлена картина. Произведение Леонардо да Винчи не пострадало. В мае 2022 г. посетитель Лувра бросил торт во всемирно известную картину. Мужчина был в инвалидной коляске, он попал в музей, переодевшись в пожилую женщину. Картина закрыта пуленепробиваемым стеклом после нападения студента в 1956 г. До этого, в 1950 г., мужчина облил картину серной кислотой, затем в нее бросил камень боливийский студент, а в 2009 г. российская туристка плеснула в «Мону Лизу» чаем.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных