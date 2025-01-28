Картину «Джоконда» Леонардо да Винчи перенесут в отдельное помещение в Лувре
Парижский Лувр перенесет картину «Джоконда» («Мона Лиза») Леонардо да Винчи в отдельное помещение, посетителем придется приобрести отдельный билет, чтобы ее увидеть. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в музее, передает The New York Times.
Лувр создаст новый вход, чтобы уменьшить переполненность музея, который ежегодно посещают почти 9 млн человек. Ежедневная посещаемость музея уже достигла 30 000 человек. По оценкам, 80% гостей Лувра приходят посмотреть именно на шедевр Леонардо да Винчи, поэтому предложения перенести картину в отдельный зал звучат уже несколько лет.
Ранее в январе газета Le Parisien со ссылкой на письмо гендиректора Лувра Лоранс де Кар в министерство культуры республики сообщила об ухудшении состояния дворца, что создает угрозу для экспонатов. Масштабный план реконструкции Лувра, объявленный президентом Франции, обойдется примерно в 700-800 млн евро в течение примерно 10 лет, сообщает France24.
Год назад экоактивисты из французской климатической организации «Продовольственный ответ» облили супом «Джоконду» из-за желания продвигать «экологичное питание», сообщало Le Figaro. Сотрудники музея закрыли зал, где представлена картина. Произведение Леонардо да Винчи не пострадало. В мае 2022 г. посетитель Лувра бросил торт во всемирно известную картину. Мужчина был в инвалидной коляске, он попал в музей, переодевшись в пожилую женщину. Картина закрыта пуленепробиваемым стеклом после нападения студента в 1956 г. До этого, в 1950 г., мужчина облил картину серной кислотой, затем в нее бросил камень боливийский студент, а в 2009 г. российская туристка плеснула в «Мону Лизу» чаем.