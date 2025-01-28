Картину «Джоконда» Леонардо да Винчи перенесут в отдельное помещение в Лувре

Год назад экоактивисты из французской климатической организации «Продовольственный ответ» облили супом «Джоконду» из-за желания продвигать «экологичное питание», сообщало Le Figaro. Сотрудники музея закрыли зал, где представлена картина. Произведение Леонардо да Винчи не пострадало. В мае 2022 г. посетитель Лувра бросил торт во всемирно известную картину. Мужчина был в инвалидной коляске, он попал в музей, переодевшись в пожилую женщину. Картина закрыта пуленепробиваемым стеклом после нападения студента в 1956 г. До этого, в 1950 г., мужчина облил картину серной кислотой, затем в нее бросил камень боливийский студент, а в 2009 г. российская туристка плеснула в «Мону Лизу» чаем.