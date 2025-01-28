Мосгорсуд заочно приговорил украинку к семи годам за атаку на посольство России
Московский городской суд заочно приговорил гражданку Украины Ирму Крат к семи годам колонии по делу о нападении на посольство РФ в Киеве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Атака произошла весной 2016 г. По данным Следственного комитета (СК) России, Крат разделяла «антироссийские и националистические позиции» и вместе с двумя неустановленными мужчинами утром 16 марта забросила на территорию посольства несколько бутылок с зажигательной смесью. Возгорания здания не произошло.
Нападавшие выложили видеозапись нападения в интернет, а Крат открыто заявила, что совершила атаку ввиду ее политических убеждений против государственной власти РФ и ее представителей на Украине, передает СК. Женщина объявлена в международный розыск.
Крат признана Мосгорсудом виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений). Ей заочно назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.