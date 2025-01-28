Мосгорсуд заочно приговорил украинку к семи годам за атаку на посольство России

Атака произошла весной 2016 г. По данным Следственного комитета (СК) России, Крат разделяла «антироссийские и националистические позиции» и вместе с двумя неустановленными мужчинами утром 16 марта забросила на территорию посольства несколько бутылок с зажигательной смесью. Возгорания здания не произошло.