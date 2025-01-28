В Китае наступил Новый год зеленой деревянной змеи

Китайский Новый год, или Праздник весны, – один из древнейших и самых значимых праздников в КНР. История торжества насчитывает тысячи лет, поэтому он давно стал культурным явлением не только в Поднебесной, но и во всем мире. Даты празднования китайского Нового года определяются по лунному календарю.