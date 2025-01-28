В Китае наступил Новый год зеленой деревянной змеи
В Китае наступил Новый год зеленой деревянной змеи. Новый год по лунному календарю китайцы встретили в ночь с 28 января на 29 января (в 19:00 мск).
По восточному летоисчислению в этот день начнется 4723 г.
Китайский Новый год, или Праздник весны, – один из древнейших и самых значимых праздников в КНР. История торжества насчитывает тысячи лет, поэтому он давно стал культурным явлением не только в Поднебесной, но и во всем мире. Даты празднования китайского Нового года определяются по лунному календарю.
В рамках празднования китайского Нового года в центре Москвы пройдут представления, посвященные символам уходящего года – дракону и наступающего года – зеленой змее. С 28 января по 9 февраля по выходным дням артисты в национальных костюмах будут радовать зрителей красочными номерами.