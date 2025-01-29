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Истребитель F-35 потерпел крушение в ходе тренировочного полета на Аляске

Ведомости

Одноместный истребитель F-35 потерпел крушение во время тренировочных полетов на базе на Аляске. Пилот ВВС США не пострадал. Об этом сообщает Associated Press (AP).

У истребителя произошла «неисправность во время полета», но пилот смог катапультироваться, сообщил командир 354-го истребительного авиаполка полковник Пол Таунсенд. По его словам, самолет разбился во время посадки на базе ВВС Эйлсон. В заявлении Таунсенда говорится, что ВВС проведут «тщательное расследование в надежде свести к минимуму вероятность повторения подобных инцидентов».

В 2016 г. в Эйлсон размещалось 54 самолета F-35. После расширения и строительства 36 новых зданий и десятков жилых домов там могут быть расквартированы около 3500 военнослужащих и членов их семей.

В мае 2024 г. истребитель F-35, летевший из Техаса на авиабазу Эдвардс недалеко от Лос-Анджелеса, потерпел крушение после того, как пилот остановился для дозаправки в Нью-Мексико. Пилот попал в больницу с серьезными травмами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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