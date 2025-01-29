Истребитель F-35 потерпел крушение в ходе тренировочного полета на Аляске

У истребителя произошла «неисправность во время полета», но пилот смог катапультироваться, сообщил командир 354-го истребительного авиаполка полковник Пол Таунсенд. По его словам, самолет разбился во время посадки на базе ВВС Эйлсон. В заявлении Таунсенда говорится, что ВВС проведут «тщательное расследование в надежде свести к минимуму вероятность повторения подобных инцидентов».