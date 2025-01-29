Истребитель F-35 потерпел крушение в ходе тренировочного полета на Аляске
Одноместный истребитель F-35 потерпел крушение во время тренировочных полетов на базе на Аляске. Пилот ВВС США не пострадал. Об этом сообщает Associated Press (AP).
У истребителя произошла «неисправность во время полета», но пилот смог катапультироваться, сообщил командир 354-го истребительного авиаполка полковник Пол Таунсенд. По его словам, самолет разбился во время посадки на базе ВВС Эйлсон. В заявлении Таунсенда говорится, что ВВС проведут «тщательное расследование в надежде свести к минимуму вероятность повторения подобных инцидентов».
В 2016 г. в Эйлсон размещалось 54 самолета F-35. После расширения и строительства 36 новых зданий и десятков жилых домов там могут быть расквартированы около 3500 военнослужащих и членов их семей.
В мае 2024 г. истребитель F-35, летевший из Техаса на авиабазу Эдвардс недалеко от Лос-Анджелеса, потерпел крушение после того, как пилот остановился для дозаправки в Нью-Мексико. Пилот попал в больницу с серьезными травмами