В Южном Судане потерпел крушение пассажирский самолет

На территории Южного Судана произошло крушение самолета в 2018 г., об этом сообщало принадлежащее миссии ООН в стране радио Miraya. Тогда грузовой самолет с пятью членами экипажа на борту совершил аварийную посадку в связи с техническими неполадками при блокировке левых задних колес. Никто из членов экипажа не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения колес, хвостового оперения и левого крыла. Грузовой самолет был арендован Детским фондом ООН для перевозки медикаментов из Джубы в Куаджок, Вау и Румбек.