В Южном Судане потерпел крушение пассажирский самолет
Самолет, на борту которого находились 21 пассажир и члены экипажа, потерпел крушение в Южном Судане, сообщает радиостанция Eye Radio.
В результате крушения погибло 19 человек, двое из которых пилоты. По данным радиостанции, самолет вылетел от нефтяного месторождения Юнити и направлялся в столицу Южного Судана Джубу, на борту находились инженеры, работавшие на месторождении.
По информации радиостанции, из 21 человека на борту самолета было 16 граждан Южного Судана, двое граждан Китая и один гражданин Индии.
Причина трагедии не установлена. Очевидец, который общался с Eye Radio, заявил, что после взлета у воздушного судна оторвалось крыло, вследствие чего он потерпел крушение спустя 10 минут полета.
На территории Южного Судана произошло крушение самолета в 2018 г., об этом сообщало принадлежащее миссии ООН в стране радио Miraya. Тогда грузовой самолет с пятью членами экипажа на борту совершил аварийную посадку в связи с техническими неполадками при блокировке левых задних колес. Никто из членов экипажа не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения колес, хвостового оперения и левого крыла. Грузовой самолет был арендован Детским фондом ООН для перевозки медикаментов из Джубы в Куаджок, Вау и Румбек.