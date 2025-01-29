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В Южном Судане потерпел крушение пассажирский самолет

Ведомости

Самолет, на борту которого находились 21 пассажир и члены экипажа, потерпел крушение в Южном Судане, сообщает радиостанция Eye Radio.

В результате крушения погибло 19 человек, двое из которых пилоты. По данным радиостанции, самолет вылетел от нефтяного месторождения Юнити и направлялся в столицу Южного Судана Джубу, на борту находились инженеры, работавшие на месторождении.

По информации радиостанции, из 21 человека на борту самолета было 16 граждан Южного Судана, двое граждан Китая и один гражданин Индии.

Причина трагедии не установлена. Очевидец, который общался с Eye Radio, заявил, что после взлета у воздушного судна оторвалось крыло, вследствие чего он потерпел крушение спустя 10 минут полета.

На территории Южного Судана произошло крушение самолета в 2018 г., об этом сообщало принадлежащее миссии ООН в стране радио Miraya. Тогда грузовой самолет с пятью членами экипажа на борту совершил аварийную посадку в связи с техническими неполадками при блокировке левых задних колес. Никто из членов экипажа не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения колес, хвостового оперения и левого крыла. Грузовой самолет был арендован Детским фондом ООН для перевозки медикаментов из Джубы в Куаджок, Вау и Румбек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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