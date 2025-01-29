Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Мемкоин Трампа начали принимать к оплате за авиабилеты и кроссовки

Ведомости

Интернет-магазины, продающие товары под брендом президента США Дональда Трампа, начали принимать мемкоин Official Trump ($TRUMP). К средствам платежа токен добавил и сервис бронирования билетов и отелей Travala, сообщает Bloomberg.

Токен стал доступен для оплаты в онлайн-магазинах Trump-брендов: GetTrumpWatches.com, GetTrumpFragrances.com и GetTrumpSneakers.com. Как сообщает Bloomberg, эти платформы предлагают часы, парфюмерию и кроссовки, однако сам Трамп и его команда не участвуют в производстве или дистрибуции товаров – бренд используется по лицензии. Ранее сингапурская платформа Travala, специализирующаяся на бронировании путешествий, также интегрировала $TRUMP в список платежных инструментов. Сервис, работающий с 2017 г., предоставляет доступ к 2,2 млн отелям в 230 странах и авиабилетам 600 перевозчиков.

17 января на блокчейн-платформе Solana был запущен OFFICIAL TRUMP (TRUMP) – личный мемкоин (с англ. meme – мем, coin – монета) Трампа. За два дня его цена взлетела до $75, а капитализация превысила $15 млрд. За ночь цена TRUMP взлетела на 300%, а уже днем 19 января мемкоин торговался выше $75. На пике он занял 19-ю строчку в списке самых дорогих криптовалют с капитализацией более $15 млрд. Не прошло и 24 часов, как свою монету выпустила супруга президента Мелания (MELANIA). Попутно она обвалила котировки мужа (до $40), поскольку трейдеры кинулись продавать TRUMP, чтобы купить новый растущий мемкоин. Правда, уже 20 января, в день инаугурации нового американского лидера, TRUMP обвалился и потерял примерно половину стоимости.

Трейдеры остались неудовлетворенными инаугурационной речью Трампа, в ней 47-й президент полностью проигнорировал тему криптовалют, которую активно затрагивал в ходе предвыборной программы. Вслед за биткойном опустилась стоимость и других токенов, сообщалось на портале Bitcoin.com. По данным Coindesk, именные токены Трампа и его жены Мелании рухнули по аналогичной причине. Крипторынки ожидали, что Трамп упомянет класс криптоактивов в своей инаугурационной речи, как, например, планы обещанного стратегического биткойн-резерва, но отсутствие соответствующих слов привело к тому, что BTC упал с максимума выше $109 000 до чуть более $101 000.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных