Мемкоин Трампа начали принимать к оплате за авиабилеты и кроссовки
Интернет-магазины, продающие товары под брендом президента США Дональда Трампа, начали принимать мемкоин Official Trump ($TRUMP). К средствам платежа токен добавил и сервис бронирования билетов и отелей Travala, сообщает Bloomberg.
Токен стал доступен для оплаты в онлайн-магазинах Trump-брендов: GetTrumpWatches.com, GetTrumpFragrances.com и GetTrumpSneakers.com. Как сообщает Bloomberg, эти платформы предлагают часы, парфюмерию и кроссовки, однако сам Трамп и его команда не участвуют в производстве или дистрибуции товаров – бренд используется по лицензии. Ранее сингапурская платформа Travala, специализирующаяся на бронировании путешествий, также интегрировала $TRUMP в список платежных инструментов. Сервис, работающий с 2017 г., предоставляет доступ к 2,2 млн отелям в 230 странах и авиабилетам 600 перевозчиков.
17 января на блокчейн-платформе Solana был запущен OFFICIAL TRUMP (TRUMP) – личный мемкоин (с англ. meme – мем, coin – монета) Трампа. За два дня его цена взлетела до $75, а капитализация превысила $15 млрд. За ночь цена TRUMP взлетела на 300%, а уже днем 19 января мемкоин торговался выше $75. На пике он занял 19-ю строчку в списке самых дорогих криптовалют с капитализацией более $15 млрд. Не прошло и 24 часов, как свою монету выпустила супруга президента Мелания (MELANIA). Попутно она обвалила котировки мужа (до $40), поскольку трейдеры кинулись продавать TRUMP, чтобы купить новый растущий мемкоин. Правда, уже 20 января, в день инаугурации нового американского лидера, TRUMP обвалился и потерял примерно половину стоимости.
Трейдеры остались неудовлетворенными инаугурационной речью Трампа, в ней 47-й президент полностью проигнорировал тему криптовалют, которую активно затрагивал в ходе предвыборной программы. Вслед за биткойном опустилась стоимость и других токенов, сообщалось на портале Bitcoin.com. По данным Coindesk, именные токены Трампа и его жены Мелании рухнули по аналогичной причине. Крипторынки ожидали, что Трамп упомянет класс криптоактивов в своей инаугурационной речи, как, например, планы обещанного стратегического биткойн-резерва, но отсутствие соответствующих слов привело к тому, что BTC упал с максимума выше $109 000 до чуть более $101 000.