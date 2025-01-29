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Суд не продлил домашний арест главному инвестору ФК «Химки» Садыгову

Ведомости

Головинский суд Москвы не продлил домашний арест главному инвестору футбольного клуба «Химки» Туфану Садыгову по делу о крупном мошенничестве, передает ТАСС.

12 декабря 2024 г. Головинский суд избрал меру пресечения Садыгову в виде заключения под домашний арест по делу о крупном мошенничестве. Бизнесмен обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной преступной группы с причинением ущерба собственнику в особо крупном размере).

По данным следствия, Садыгов и его сообщники оформляли фиктивные кредитные договоры с компаниями, связанными с ними же. Эти компании получали кредиты, которые не собирались возвращать. В результате банк понес значительные убытки.

ТАСС также сообщил, что следователи задержали пятерых бизнесменов в рамках этого дела, всем им вменяется особо крупное мошенничество, совершенное организованной группой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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