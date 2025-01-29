Суд не продлил домашний арест главному инвестору ФК «Химки» Садыгову
Головинский суд Москвы не продлил домашний арест главному инвестору футбольного клуба «Химки» Туфану Садыгову по делу о крупном мошенничестве, передает ТАСС.
12 декабря 2024 г. Головинский суд избрал меру пресечения Садыгову в виде заключения под домашний арест по делу о крупном мошенничестве. Бизнесмен обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной преступной группы с причинением ущерба собственнику в особо крупном размере).
По данным следствия, Садыгов и его сообщники оформляли фиктивные кредитные договоры с компаниями, связанными с ними же. Эти компании получали кредиты, которые не собирались возвращать. В результате банк понес значительные убытки.
ТАСС также сообщил, что следователи задержали пятерых бизнесменов в рамках этого дела, всем им вменяется особо крупное мошенничество, совершенное организованной группой.