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Российский суд заочно арестовал корреспондента The Sun Джерома Старки

Ведомости

Ленинский суд Курска заочно арестовал военного корреспондента британского таблоида The Sun Джерома Старки по делу о незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 статьи 322 УК РФ), сообщает пресс-служба судов. По данным СК, он снимал репортаж в занятых ВСУ районах области, Старки также объявлен в международный розыск.

Максимальное наказание по этой части – до пяти лет лишения свободы. В своем репортаже из Суджи, опубликованном в конце августа 2024 г., Старки показывал состояние центра города, а также общался с его жителями. В октябре 2024 г. суд также заочно арестовал журналистов итальянского телеканала RAI Стефанию Баттистини и Симоне Трайни по аналогичному делу. Итальянские корреспонденты RAI одни из первых сделали репортаж из курского города Суджа после захода ВСУ в начале августа – он был опубликован 16 августа. В сюжете они показали в том числе подбитую технику возле границы и взяли интервью у местных жителей. Репортаж был сделан при содействии украинской стороны.

Репортажи из Курской области также делали журналисты France 24, украинского телеканала «1+1», американского CNN, немецкой Deutsche Welle (DW, считается в России иноагентом) и др. В отношении большинства из них были возбуждены дела в России по статье о незаконном пересечении госграницы. В общей сложности с 17 августа 2024 г. дела возбуждены против 14 иностранных журналистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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