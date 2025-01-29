Российский суд заочно арестовал корреспондента The Sun Джерома Старки

Максимальное наказание по этой части – до пяти лет лишения свободы. В своем репортаже из Суджи, опубликованном в конце августа 2024 г., Старки показывал состояние центра города, а также общался с его жителями. В октябре 2024 г. суд также заочно арестовал журналистов итальянского телеканала RAI Стефанию Баттистини и Симоне Трайни по аналогичному делу. Итальянские корреспонденты RAI одни из первых сделали репортаж из курского города Суджа после захода ВСУ в начале августа – он был опубликован 16 августа. В сюжете они показали в том числе подбитую технику возле границы и взяли интервью у местных жителей. Репортаж был сделан при содействии украинской стороны.