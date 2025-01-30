В разбившемся в Вашингтоне самолете могли находиться фигуристы и тренеры из РФ
В самолете PSA Airlines Bombardier CRJ700, потерпевшем крушение в Вашингтоне, могли находиться спортсмены-фигуристы и тренеры из России. Об этом сообщил спортивный агент Ари Закарян, пишут «РИА Новости».
«На борту были фигуристы, они летели с тренерами. Среди них были, в том числе, и экс-российские специалисты», – заявил Закарян.
На борту самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов сообщил ТАСС источник.
Пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск). После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. Самолет в результате крушения развалился на две части, он находится примерно в 2 м под водой реки Потомак, а вертолет лежит в воде вверх дном.
На данный момент достоверно известно по меньшей мере о 18 погибших. Представитель полиции заявил, что выживших пока не обнаружено. Посольство России в США выясняет, есть ли среди пострадавших в авиакатастрофе в Вашингтоне российские граждане, сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.
На странице в своей социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп написал, что самолет «находился на идеальной и обычной линии захода на посадку в аэропорт», а вертолет направлялся прямо на самолет в течение длительного периода времени. По его мнению, катастрофу можно было предотвратить.