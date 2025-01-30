В разбившемся в Вашингтоне самолете могли находиться фигуристы и тренеры из РФ

Пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск). После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. Самолет в результате крушения развалился на две части, он находится примерно в 2 м под водой реки Потомак, а вертолет лежит в воде вверх дном.