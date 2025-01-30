Что известно об авиакатастрофе в Вашингтоне

За несколько минут до посадки авиадиспетчеры спросили прибывающий самолет, сможет ли он приземлиться на более короткую полосу 33 в аэропорту Рейгана, и пилоты ответили утвердительно. Тогда диспетчеры разрешили самолету приземлиться на ВПП 33. На сайтах, отслеживающих полеты, было видно, что самолет корректирует свое приближение к новой полосе. Менее чем за 30 секунд до катастрофы авиадиспетчер спросил вертолет, видит ли он прибывающий самолет. Несколько мгновений спустя диспетчер сделал еще один радиовызов вертолету. Через несколько секунд после этого произошло столкновение. Радиомаяк самолета перестал передавать сигнал в 730 м от взлетно-посадочной полосы, примерно посередине реки.