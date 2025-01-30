Что известно об авиакатастрофе в Вашингтоне

Что известно об авиакатастрофе в ВашингтонеНа борту самолета находились 64 человека, в вертолете – трое военных
Пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск). После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак.
Авиакомпания American Airlines заявила в соцсети X, что «рейс 5342 попал в аварию». Позднее в компании сообщили, что рейс 5342 авиакомпании American Eagle, следовавший из Уичито, штат Канзас, перевозил 60 пассажиров и четырех членов экипажа. Представитель армии заявил, что, по предварительным данным, на борту вертолета находились три человека.
Источники NBC в правоохранительных органах и службах экстренной помощи сообщили, что самолет в результате крушения развалился на две части. Самолет находится примерно в 2 м под водой реки Потомак, а вертолет лежит в воде вверх дном. Со стоянки Washington Sailing Marina на реке Потомак можно увидеть коммерческие яхты CityCruise. NBC делает вывод, что эти суда помогают в поисково-спасательной операции на реке. Как передает корреспондент «Ведомостей» из Вашингтона, над рекой кружат вертолеты, к реке подвозят большое количество спасательных лодок. Доступ к реке в районе катастрофы перекрыт на многие километры.
По данным неназванного военного чиновника, вертолет выполнял тренировочный полет, сообщает NBC News.
«Вертолет, участвовавший в сегодняшнем инциденте, был армейским вертолетом UH-60 из роты «Браво» 12-го авиационного батальона, который вылетел с аэродрома Дэвисон в Форт-Бельвуаре во время тренировочного полета», – сказал чиновник, добавив, что военные работают с местными властями и предоставят более подробную информацию позже.
Следователи попытаются собрать воедино данные о последних мгновениях перед столкновением самолетов, включая контакт с авиадиспетчерами и процесс потери высоты пассажирским лайнером, пишет The Associated Press (AP). Самолет American Airlines Flight 5342 направлялся в аэропорт Reagan National на высоте около 122 м со скоростью около 140 миль в час, когда, согласно данным радиопередатчика, он быстро потерял высоту над рекой Потомак.
За несколько минут до посадки авиадиспетчеры спросили прибывающий самолет, сможет ли он приземлиться на более короткую полосу 33 в аэропорту Рейгана, и пилоты ответили утвердительно. Тогда диспетчеры разрешили самолету приземлиться на ВПП 33. На сайтах, отслеживающих полеты, было видно, что самолет корректирует свое приближение к новой полосе. Менее чем за 30 секунд до катастрофы авиадиспетчер спросил вертолет, видит ли он прибывающий самолет. Несколько мгновений спустя диспетчер сделал еще один радиовызов вертолету. Через несколько секунд после этого произошло столкновение. Радиомаяк самолета перестал передавать сигнал в 730 м от взлетно-посадочной полосы, примерно посередине реки.
Министр обороны Пит Хегсет заявил, что Пентагон и армия начали расследование инцидента.
«Я полностью проинформирован о страшной аварии, которая только что произошла в Национальном аэропорту Рейгана. Да благословит Господь их души. Спасибо за невероятную работу, проделанную нашими спасателями. Я слежу за ситуацией и буду сообщать подробности по мере их появления», – говорится в заявлении президента США Дональда Трампа.
На странице в своей социальной сети Truth Social Трамп написал, что самолет «находился на идеальной и обычной линии захода на посадку в аэропорт», а вертолет направлялся прямо на самолет в течение длительного периода времени.
«Ночь была ясной, огни на самолете горели, почему вертолет не поднялся, не опустился, не повернул. Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, вместо того чтобы спрашивать, видели ли они самолет. Это плохая ситуация, которую, похоже, нужно было предотвратить», – написал Трамп.
Аэропорт имени Рональда Рейгана находится в центре столицы США, рядом с основными федеральными учреждениями, включая Белый дом и конгресс. Он также расположен через реку от Пентагона. Аэропорт приостановил все взлеты и посадки воздушных судов как минимум до 11:00 30 января по местному времени, пишет NBC. Терминал аэропорта остается открытым. Всем пассажирам отмененных рейсов было предложено перебронировать билеты.
Десятки машин скорой помощи, полиции, пожарных еще продолжают направляться к месту крушения, передает корреспондент «Ведомостей». В небе кружат вертолеты, в воде десятки поисковых лодок, которые видны даже в километрах от места крушения. Несмотря на поздний час, десятки местных жителей пытаются найти ближайшие места, откуда видно место трагедии. Несколько человек поделились с «Ведомостями», что просто хотят быть рядом и поддерживать друг друга.
Сегодня второй день, когда в Вашингтоне была теплая и ясная погода после почти нескольких недель морозов.
Генеральный директор American Airlines Роберт Айсом заявил, что направляется в Вашингтон, чтобы оценить ситуацию и поддержать сотрудников.
«Члены нашей команды уже направляются в Вашингтон, и я также вскоре отправлюсь туда», – сказал Айсом в видеообращении. Авиакомпания также организовала телефонную линию поддержки для друзей и родственников пассажиров самолета.
Новый министр транспорта США Шон Даффи заявил, что обсудил авиакатастрофу с местными властями. Даффи сообщил, что поручил Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) и министерству транспорта США (USDOT) «оказывать полную поддержку».
«Я поговорил с мэром Вашингтона Мюриэл Боузер, губернатором Вирджинии Гленном Янгкином, губернатором Канзаса Лорой Келли и председателем [национального совета по безопасности на транспорте] NTSB Дженнифер Хоменди, чтобы предложить полную поддержку нашего ведомства», – добавил он. «Спасибо всем сотрудникам экстренных служб, которые работают на месте происшествия, проводя поисково-спасательные операции».
На данный момент около 300 сотрудников экстренных служб участвуют в поисково-спасательной операции на реке Потомак, заявил начальник пожарно-спасательной службы и скорой помощи Вашингтона Джон Доннелли на пресс-конференции в аэропорту Рейгана.
Посольство РФ в США выясняет, есть ли среди пострадавших в авиакатстрове в Вашингтоне российские граждане, сообщил департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ. Спортивный агент Ари Закарян сообщил «РИА Новости», что в самолете PSA Airlines могли находиться спортсмены-фигуристы и тренеры. По его словам, «среди них были, в том числе, и экс-российские специалисты». На борту самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов сообщил ТАСС источник.
По данным источника CNN, власти США готовятся к тому, что крушение самолета и вертолета в Вашингтоне станет самой смертоносной авиакатастрофой в округе Колумбия за последние 43 года. 13 января 1982 г. рейс Air Florida врезался в мост на 14-й улице, соединяющий Арлингтон, штат Вирджиния, и Вашингтон, округ Колумбия. 74 из 79 пассажиров и членов экипажа погибли. Также погибли четыре человека, находившиеся в автомобилях на мосту. Вероятной причиной крушения стала неспособность летного экипажа использовать систему защиты двигателя от обледенения. Командир воздушного судна мог отменить взлет после того, как заметил нерегулярные показания приборов двигателя.