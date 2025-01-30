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Пассажирский самолет и вертолет столкнулись в Вашингтоне

Самолет вмещает более 60 пассажиров
Ведомости

Пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление федерального управления гражданской авиации США.

По данным сервиса Flightaware, самолет PSA выполнял рейс 5342 из Уичито (Канзас). PSA Airlines — дочерняя компания American Airlines Group, полностью принадлежащая ей и входящая в ее региональное подразделение American Eagle. Пострадавший самолет – Bombardier CRJ-700, который обычно вмещает 65 человек и используется для коротких перелетов.

Аэропорт имени Рональда Рейгана приостановил все взлеты и посадки воздушных судов. Терминал аэропорта остается открытым.

В департаменте пожарной охраны и скорой помощи округа Колумбия сообщили, что самолет упал в реку Потомак в районе аэропорта. Как передает корреспондент «Ведомостей» из Вашингтона, над рекой кружат вертолеты, к реке подвозят большое количество спасательных лодок. Доступ к реке в районе катастрофы перекрыт на многие километры.

Авиакомпания American Airlines заявила в соцсети X, что «рейс 5342 попал в аварию», добавив, что предоставит больше информации по мере поступления.

Позднее в компании сообщили, что рейс 5342 авиакомпании American Eagle, следовавший из Уичито, штат Канзас, перевозил 60 пассажиров и четырех членов экипажа. По словам представителя министерства обороны, на борту «Черного ястреба» находились три человека.

Аэропорт имени Рональда Рейгана находится в центре столицы США, рядом с основными федеральными учреждениями, включая Белый дом и конгресс. Он также расположен через реку от Пентагона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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