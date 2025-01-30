Пассажирский самолет и вертолет столкнулись в Вашингтоне

В департаменте пожарной охраны и скорой помощи округа Колумбия сообщили, что самолет упал в реку Потомак в районе аэропорта. Как передает корреспондент «Ведомостей» из Вашингтона, над рекой кружат вертолеты, к реке подвозят большое количество спасательных лодок. Доступ к реке в районе катастрофы перекрыт на многие километры.