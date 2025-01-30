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Авиакатастрофа в Вашингтоне может стать крупнейшей за четыре десятилетия

Ведомости

Власти США готовятся к тому, что крушение самолета и вертолета в Вашингтоне станет самой смертоносной авиакатастрофой в округе Колумбия за последние 43 года. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственный источник.

13 января 1982 г. рейс Air Florida врезался в мост на 14-й улице, соединяющий Арлингтон, штат Вирджиния, и Вашингтон, округ Колумбия. 74 из 79 пассажиров и членов экипажа погибли. Также погибли четыре человека, находившиеся в автомобилях на мосту. Вероятной причиной крушения стала неспособность летного экипажа использовать систему защиты двигателя от обледенения. Командир воздушного судна мог отменить взлет после того, как заметил нерегулярные показания приборов двигателя.

По словам источника CNN в правоохранительных органах, ныняшняя поисково-спасательная операция по поиску выживших после крушения самолета «становится все более мрачной». Выживших пока не обнаружено.

Пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск). После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. Рейс 5342 авиакомпании American Eagle, следовавший из Уичито, штат Канзас, перевозил 60 пассажиров и четырех членов экипажа. По предварительным данным, на борту вертолета находились три человека. CBS News сообщила, что на данный момент найдено по меньшей мере 18 тел погибших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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