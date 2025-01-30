Авиакатастрофа в Вашингтоне может стать крупнейшей за четыре десятилетия
Власти США готовятся к тому, что крушение самолета и вертолета в Вашингтоне станет самой смертоносной авиакатастрофой в округе Колумбия за последние 43 года. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственный источник.
13 января 1982 г. рейс Air Florida врезался в мост на 14-й улице, соединяющий Арлингтон, штат Вирджиния, и Вашингтон, округ Колумбия. 74 из 79 пассажиров и членов экипажа погибли. Также погибли четыре человека, находившиеся в автомобилях на мосту. Вероятной причиной крушения стала неспособность летного экипажа использовать систему защиты двигателя от обледенения. Командир воздушного судна мог отменить взлет после того, как заметил нерегулярные показания приборов двигателя.
По словам источника CNN в правоохранительных органах, ныняшняя поисково-спасательная операция по поиску выживших после крушения самолета «становится все более мрачной». Выживших пока не обнаружено.
Пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск). После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. Рейс 5342 авиакомпании American Eagle, следовавший из Уичито, штат Канзас, перевозил 60 пассажиров и четырех членов экипажа. По предварительным данным, на борту вертолета находились три человека. CBS News сообщила, что на данный момент найдено по меньшей мере 18 тел погибших.