Авиакатастрофа в Вашингтоне может стать крупнейшей за четыре десятилетия

Пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск). После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. Рейс 5342 авиакомпании American Eagle, следовавший из Уичито, штат Канзас, перевозил 60 пассажиров и четырех членов экипажа. По предварительным данным, на борту вертолета находились три человека. CBS News сообщила, что на данный момент найдено по меньшей мере 18 тел погибших.