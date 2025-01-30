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Организатора акций с сожжением Корана убили в Швеции в эфире TikTok

Ведомости

Организатор акций с сожжением Корана Салван Момика был застрелен в квартире в шведском городе Седертелье. Убийство транслировалось в прямом эфире платформы TikTok. Об этом сообщает Aftonbladet.

По данным шведского миграционного агентства, 38-летнему Момике был выдан новый вид на жительство, поскольку в родном Ираке его жизни грозила опасность. Полиция прервала прямой эфир, в связи с убийством Момики задержаны пять человек.

Летом 2023 г. года в Швеции прошли акции с сожжением Корана. 28 июня, в день празднования Курбан-байрама, в Стокгольме Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. В акции также принимал участие его напарник Салван Наджем. Акция привела к протестам верующих у шведского посольства в Багдаде.

30 сентября 2023 г. Момика провел акцию с сожжением Корана в Мальме. Демонстранты собрались на площади Лоренсборгсторгет, место проведения акции частично оцепили. В ходе мероприятия через заграждения прошли два человека. Возник переполох с полицией, они были задержаны.

Прокуратура Швеции возбудила уголовное дело против двух мужчин из-за акций с сожжением Корана в августе 2024 г. В ведомстве указали, что обвиняемые «обращались с Кораном так, чтобы вызвать неуважение к мусульманам из-за их вероисповедания». Стокгольмский окружной суд должен был вынести приговор 30 января, но заседание было отложено в связи со смертью одного из обвиняемых.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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