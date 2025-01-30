Организатора акций с сожжением Корана убили в Швеции в эфире TikTok

Прокуратура Швеции возбудила уголовное дело против двух мужчин из-за акций с сожжением Корана в августе 2024 г. В ведомстве указали, что обвиняемые «обращались с Кораном так, чтобы вызвать неуважение к мусульманам из-за их вероисповедания». Стокгольмский окружной суд должен был вынести приговор 30 января, но заседание было отложено в связи со смертью одного из обвиняемых.