Организатора акций с сожжением Корана убили в Швеции в эфире TikTok
Организатор акций с сожжением Корана Салван Момика был застрелен в квартире в шведском городе Седертелье. Убийство транслировалось в прямом эфире платформы TikTok. Об этом сообщает Aftonbladet.
По данным шведского миграционного агентства, 38-летнему Момике был выдан новый вид на жительство, поскольку в родном Ираке его жизни грозила опасность. Полиция прервала прямой эфир, в связи с убийством Момики задержаны пять человек.
Летом 2023 г. года в Швеции прошли акции с сожжением Корана. 28 июня, в день празднования Курбан-байрама, в Стокгольме Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. В акции также принимал участие его напарник Салван Наджем. Акция привела к протестам верующих у шведского посольства в Багдаде.
30 сентября 2023 г. Момика провел акцию с сожжением Корана в Мальме. Демонстранты собрались на площади Лоренсборгсторгет, место проведения акции частично оцепили. В ходе мероприятия через заграждения прошли два человека. Возник переполох с полицией, они были задержаны.
Прокуратура Швеции возбудила уголовное дело против двух мужчин из-за акций с сожжением Корана в августе 2024 г. В ведомстве указали, что обвиняемые «обращались с Кораном так, чтобы вызвать неуважение к мусульманам из-за их вероисповедания». Стокгольмский окружной суд должен был вынести приговор 30 января, но заседание было отложено в связи со смертью одного из обвиняемых.