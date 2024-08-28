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Прокуратура Швеции возбудила дело против организаторов акций с сожжением Корана

Ведомости

Прокуратура Швеции возбудила уголовное дело против двух мужчин из-за акций с сожжением Корана, которые прошли в 2023 г. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокурор предъявил обвинения мужчинам 38 и 49 лет <...>. Их действия и высказывания попадают под статью о подстрекательстве против этнической группы», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мужчины причастны к акциям сожжения Корана, которые прошли 28 июня, а также 24, 25 и 26 августа прошлого года. В ведомстве указали, что обвиняемые «обращались с Кораном так, чтобы вызвать неуважение к мусульманам из-за их вероисповедания».

Летом прошлого года в Швеции прошли акции с сожжением Корана. 28 июня, в день празднования Курбан-байрама, в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. В акции также принимал участие его напарник Салван Наджем. Акция привела к протестам верующих у шведского посольства в Багдаде.

30 сентября Салван Момика провел акцию с сожжением Корана в Мальме. Демонстранты собрались на площади Лоренсборгсторгет, место проведения акции частично оцепили. В ходе мероприятия через заграждения прошли два человека. Возник переполох с полицией, они были задержаны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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