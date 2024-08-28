Прокуратура Швеции возбудила дело против организаторов акций с сожжением Корана
Прокуратура Швеции возбудила уголовное дело против двух мужчин из-за акций с сожжением Корана, которые прошли в 2023 г. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Прокурор предъявил обвинения мужчинам 38 и 49 лет <...>. Их действия и высказывания попадают под статью о подстрекательстве против этнической группы», – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, мужчины причастны к акциям сожжения Корана, которые прошли 28 июня, а также 24, 25 и 26 августа прошлого года. В ведомстве указали, что обвиняемые «обращались с Кораном так, чтобы вызвать неуважение к мусульманам из-за их вероисповедания».
Летом прошлого года в Швеции прошли акции с сожжением Корана. 28 июня, в день празднования Курбан-байрама, в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. В акции также принимал участие его напарник Салван Наджем. Акция привела к протестам верующих у шведского посольства в Багдаде.
30 сентября Салван Момика провел акцию с сожжением Корана в Мальме. Демонстранты собрались на площади Лоренсборгсторгет, место проведения акции частично оцепили. В ходе мероприятия через заграждения прошли два человека. Возник переполох с полицией, они были задержаны.