Прокуратура Швеции возбудила дело против организаторов акций с сожжением Корана

Летом прошлого года в Швеции прошли акции с сожжением Корана. 28 июня, в день празднования Курбан-байрама, в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. В акции также принимал участие его напарник Салван Наджем. Акция привела к протестам верующих у шведского посольства в Багдаде.