В Швеции на акции по сожжению Корана задержали двух человек
В шведском Мальмё прошла акция по сожжению Корана, во время которой были задержаны два человека, передает телеканал SVT.
Акцию в очередной раз провел иммигрант из Ирака Салван Момика. Аналогичные демонстрации он ранее уже устраивал в Стокгольме, а в Мальмё в ходе акции в начале сентября также не обошлось без задержаний.
По данным SVT, 30 сентября демонстранты собрались на площади Лоренсборгсторгет, присутствовали «сотни человек». Место проведения акции частично оцепили. В ходе мероприятия через заграждения прошли два человека, возник переполох с полицией, и они были задержаны. На площади «царила неспокойная атмосфера», а во время сожжения Корана некоторые призывали людей покинуть площадь, сообщил телеканал.
В прошлые выходные Момика подавал заявление на проведение аналогичной акции, но его, по информации SVT, отклонили.
Летом в Швеции и Дании прошло несколько акций с сожжением Корана. 28 июня одну из них Момика устроил в день празднования Курбан-байрама в Стокгольме. Демонстрация привела к протестам мусульман у шведского посольства в Багдаде. 25 июля Коран сожгли дважды: у дипломатической миссии Египта и у посольства Турции в датской столице. 27 июля полиция Швеции одобрила акцию с сожжением свитка Торы около посольства Израиля. Еще одно разрешение на сожжение Корана Момика получил в августе.
В конце августа власти Швеции сообщили, что пока не планируют запрещать подобные акции. Такое заявление было сделано на фоне инициативы Дании, которая начала работу над законопроектом о запрете публичного сожжения Корана. Аналогичные меры потребовали бы внесения поправок в конституцию, а для Стокгольма это не самый подходящий путь, заявил тогда премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.