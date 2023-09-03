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Общество

В Швеции вновь прошла акция по сожжению Корана

Ведомости

В шведском Мальмё прошла акция по сожжению Корана, к ее организатору попытался прорваться человек, он и еще несколько граждан были задержаны, сообщает телеканал SVT со ссылкой на данные полиции.

Коран сжег 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, который уже устраивал подобные акции в Стокгольме.

«Во время воскресной демонстрации Салвана Момики, где он сжег Коран на улице Вернхемсторгет в Мальме, к нему пытался прорваться человек, но был задержан полицией», – сообщил SVT.

Ранее по теме: Швеция пока не будет запрещать акции с сожжением Корана по примеру Дании

Всего на демонстрации присутствовало около 200 человек, атмосфера на акции была «напряженной», передает корреспондент телеканала. В полиции рассказали о задержании нескольких человек, а в районе 14:00, по данным правоохранителей, произошел «жестокий бунт». Подробности инцидента не раскрываются, однако известно, что организатора акции также увели полицейские.

Летом в Швеции и Дании прошло несколько акций с сожжением Корана. В частности, 28 июня, в день празднования Курбан-байрама, в Стокгольме Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. Эта акция привела к протестам верующих у шведского посольства в Багдаде. 25 июля Коран сожгли дважды: у дипломатической миссии Египта и у посольства Турции в датской столице. 27 июля полиция Швеции одобрила акцию с сожжением свитка Торы около посольства Израиля. Еще одно разрешение на сожжение Корана Момика получил в августе.

В конце августа власти Швеции сообщили, что пока не планируют запрещать подобные акции. Такое заявление было сделано на фоне инициативы Дании, которая начала работу над законопроектом о запрете публичного сожжения Корана. Аналогичные меры потребовали бы внесения поправок в конституцию, а для Стокгольма это не самый подходящий путь, заявил тогда премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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