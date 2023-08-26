Швеция пока не будет запрещать акции с сожжением Корана по примеру Дании
Власти Швеции не считают, что могут последовать примеру Дании, которая работает над законопроектом о запрете публичного сожжения Корана. Аналогичные меры потребовали бы внесения поправок в конституцию, а для Стокгольма это не самый подходящий путь, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
«Чтобы поступить точно так же, как Дания, по всей вероятности, потребуется внести поправку в конституцию, поэтому для Швеции это не самый подходящий путь», – сказал Кристерссон на пресс-конференции (цитата по SVT).
Он добавил, что каждая страна, которая подвергается «острым угрозам», выбирает свой способ борьбы с ними, подчеркнув, что уважает действия Дании.
25 августа датский министр юстиции Питер Хуммлегаард заявил, что правительство страны сейчас выдвигает предложения о запрете сожжения Корана и других религиозных произведений в общественных местах. По его словам, такой законопроект сделает уголовным преступлением публичное сожжение Корана, Библии или Торы.
Министр также назвал сожжение Корана «бессмысленными оскорблениями», единственной целью которых является «порождение раздора и ненависти».
Лидер шведской оппозиции Магдалена Андерссон заявила SVT, что решение Дании еще больше ухудшает ситуацию в соседней стране: по ее мнению, до сих пор в ситуации с Кораном государства могли поддержать друг друга, а теперь, когда датчане меняют свое законодательство, Швеция «остается в одиночестве и оказывается в очень уязвимой ситуации». Политик надеется получить от правительства разъяснения о том, как оно будет гарантировать безопасность шведского народа.
Летом в Швеции и Дании прошло несколько акций с сожжением Корана. В частности, 28 июня, в день празднования Курбан-байрама, в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. Эта акция привела к протестам верующих у шведского посольства в Багдаде. Собравшиеся у диппредставительства требовали, чтобы сжегший Коран эмигрант был выслан обратно в Ирак. Тогда демонстранты ворвались на территорию посольства, о причиненном ущербе не сообщалось. 25 июля Коран сожгли дважды: у дипломатической миссии Египта и у посольства Турции в датской столице. 27 июля полиция Швеции одобрила акцию с сожжением свитка Торы около посольства Израиля.