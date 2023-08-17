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Полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана у посольства Ирана

Ведомости

Полиция Швеция разрешила очередную акцию с сожжением Корана, она может пройти 18 августа у посольства Ирана в Стокгольме. Об этом сообщило местное издание Aftonbladet. 

Уточняется, что разрешение было выдано выходцу из Ирака Салвану Момике, который уже проводил акцию с сожжением Корана 28 июня. По информации издания, полиция выдала это разрешение еще до того, как Служба госбезопасности Швеции приняла решение о повышении уровня террористической угрозы. Предполагается, что акция пройдет во второй половине дня в пятницу, 18 августа. 

Ранее 17 августа Служба госбезопасности Швеции объявила о повышении уровня террористической угрозы до 4 баллов из 5. По словам начальника полиции безопасности Шарлотты фон Эссен, «в течение года возросла угроза нападений со стороны участников насильственного исламизма». Она уточнила, что Швеция превратилась в приоритетную цель для осуществления терактов. 

Летом в Швеции и Дании прошло несколько акций с сожжением Корана. В частности, 28 июня, в день празднования Курбан-байрама, в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. Эта акция привела к протестам верующих у шведского посольства в Багдаде. Собравшиеся у диппредставительства требовали, чтобы сжегший Коран эмигрант был выслан обратно в Ирак. Тогда демонстранты ворвались на территорию посольства, о причиненном ущербе не сообщалось. 25 июля Коран сожгли дважды: у дипломатической миссии Египта и у посольства Турции в датской столице. 27 июля полиция Швеции одобрила акцию с сожжением свитка Торы около посольства Израиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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