В Швеции повысили уровень террористической угрозы

Летом в Швеции и Дании прошло несколько акций с сожжением Корана. В частности, 28 июня, в день празднования Курбан-байрама, в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. Эта акция привела к протестам верующих у шведского посольства в Багдаде. Собравшиеся у диппредставительства требовали, чтобы сжегший Коран эмигрант был выслан обратно в Ирак. Тогда демонстранты ворвались на территорию посольства, о причиненном ущербе не сообщалось. 25 июля Коран сожгли дважды: у дипломатической миссии Египта и у посольства Турции в датской столице.