В Швеции повысили уровень террористической угрозы
Швеция стала приоритетной целью исламистов, в связи с этим было принято решение о повышении уровня террористической угрозы до 4 из 5 баллов. Об этом говорится в сообщении службы госбезопасности Швеции.
«Уровень угрозы изменяется от повышенной угрозы (3) до высокой (4) угрозы по пятибалльной шкале. Повышение уровня террористической угрозы должно служить сигналом для всех соответствующих социальных служб о важности продолжения работы с мерами по снижению риска совершения теракта», – сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что повышение уровня террористической угрозы не связано с каким-либо конкретным событием, решение должно приниматься исходя из оценки ситуации «в стратегической и долгосрочной перспективе».
По словам начальника полиции безопасности Шарлотты фон Эссен, «в течение года возросла угроза нападений со стороны участников насильственного исламизма». «Швеция превратилась из закономерной цели для террористических атак в приоритетную цель. Теперь считается, что эта угроза сохранится в течение более длительного периода времени, и поэтому я решила изменить уровень террористической угрозы», – пояснила она.
В Швеции действовал повышенный уровень угрозы с осени 2010 г. Его повышали до 4 баллов лишь в ноябре 2015 г. после серии терактов в Париже, в результате которых погибли 130 человек. Высокий уровень террористической угрозы действовал в Швеции с 18 ноября 2015 г. по 2 марта 2016 г.
Летом в Швеции и Дании прошло несколько акций с сожжением Корана. В частности, 28 июня, в день празднования Курбан-байрама, в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. Эта акция привела к протестам верующих у шведского посольства в Багдаде. Собравшиеся у диппредставительства требовали, чтобы сжегший Коран эмигрант был выслан обратно в Ирак. Тогда демонстранты ворвались на территорию посольства, о причиненном ущербе не сообщалось. 25 июля Коран сожгли дважды: у дипломатической миссии Египта и у посольства Турции в датской столице.