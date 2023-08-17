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Политика

В Швеции повысили уровень террористической угрозы

Ведомости

Швеция стала приоритетной целью исламистов, в связи с этим было принято решение о повышении уровня террористической угрозы до 4 из 5 баллов. Об этом говорится в сообщении службы госбезопасности Швеции.

«Уровень угрозы изменяется от повышенной угрозы (3) до высокой (4) угрозы по пятибалльной шкале. Повышение уровня террористической угрозы должно служить сигналом для всех соответствующих социальных служб о важности продолжения работы с мерами по снижению риска совершения теракта», – сказано в сообщении. 

В ведомстве подчеркнули, что повышение уровня террористической угрозы не связано с каким-либо конкретным событием, решение должно приниматься исходя из оценки ситуации «в стратегической и долгосрочной перспективе». 

По словам начальника полиции безопасности Шарлотты фон Эссен, «в течение года возросла угроза нападений со стороны участников насильственного исламизма». «Швеция превратилась из закономерной цели для террористических атак в приоритетную цель. Теперь считается, что эта угроза сохранится в течение более длительного периода времени, и поэтому я решила изменить уровень террористической угрозы», – пояснила она. 

В Швеции действовал повышенный уровень угрозы с осени 2010 г. Его повышали до 4 баллов лишь в ноябре 2015 г. после серии терактов в Париже, в результате которых погибли 130 человек. Высокий уровень террористической угрозы действовал в Швеции с 18 ноября 2015 г. по 2 марта 2016 г.

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Летом в Швеции и Дании прошло несколько акций с сожжением Корана. В частности, 28 июня, в день празднования Курбан-байрама, в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. Эта акция привела к протестам верующих у шведского посольства в Багдаде. Собравшиеся у диппредставительства требовали, чтобы сжегший Коран эмигрант был выслан обратно в Ирак. Тогда демонстранты ворвались на территорию посольства, о причиненном ущербе не сообщалось. 25 июля Коран сожгли дважды: у дипломатической миссии Египта и у посольства Турции в датской столице.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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