Суд в Москве оштрафовал блогера Косенко за пропаганду наркотиков

15 января Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 111, ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ребенку). Уголовное дело в отношении Косенко возбудили после публикации в январе 2024 г. видео, на котором он бросает двухмесячного ребенка, одетого в зимний комбинезон, в снег. Блогер заявил, что хотел снять популярное видео. После критики и возбуждения дела Косенко заявил, что бросил в снег куклу.