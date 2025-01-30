Суд в Москве оштрафовал блогера Косенко за пропаганду наркотиков
Никулинский райсуд Москвы оштрафовал на 50 000 руб. блогера Сергея Косенко по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотиков), говорится в сообщении столичной пресс-службы судов общей юрисдикции. Ранее Косенко был заочно арестован по статье о причинении вреда младенцу.
Сам Косенко на оглашении решения суда не присутствовал, вместо него пришел представитель.
15 января Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 111, ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ребенку). Уголовное дело в отношении Косенко возбудили после публикации в январе 2024 г. видео, на котором он бросает двухмесячного ребенка, одетого в зимний комбинезон, в снег. Блогер заявил, что хотел снять популярное видео. После критики и возбуждения дела Косенко заявил, что бросил в снег куклу.
Дело в отношении блогера поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В октябре прошлого года стало известно, что Косенко объявлен в розыск. Сам он находится за рубежом, в карточке МВД указано, что он родом из Венгрии.