В авиакатастрофе в Вашингтоне погиб фигурист Александр Кирсанов

Кирсанов сопровождал двух юных фигуристов в поездке в национальный лагерь развития фигурного катания. В последний раз Кирсанов и Гудина разговаривали, когда он стоял у выхода на посадку в аэропорту Уичито имени Эйзенхауэра. Супруги должны были созвониться еще раз после приземления, но Гудина так и не дождалась этого звонка.