В авиакатастрофе в Вашингтоне погиб фигурист Александр Кирсанов
Фигурист Александр Кирсанов, выступавший за Россию и США, был пассажиром рейса 5342 авиакомпании American Airlines, потерпевшего крушение в Вашингтоне. Об этом его жена Наталья Гудина рассказала ABC News.
Кирсанов сопровождал двух юных фигуристов в поездке в национальный лагерь развития фигурного катания. В последний раз Кирсанов и Гудина разговаривали, когда он стоял у выхода на посадку в аэропорту Уичито имени Эйзенхауэра. Супруги должны были созвониться еще раз после приземления, но Гудина так и не дождалась этого звонка.
«Я потеряла все. Я потеряла мужа. Я потеряла своих учеников. Я потеряла своих друзей», – сказала Гудина.
Самолет, следовавший из Уичито, штат Канзас, потерпел крушение в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск) при заходе на посадку после столкновения с вертолетом UH-60 Black Нawk. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту самолета находились 64 человека, из которых четверо – члены экипажа, в вертолете – трое военных. В результате катастрофы никто не выжил.
На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию и тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также их воспитанники. В результате авиакатастрофы также погибли 16-летние фигуристы Спенсер Лейн и Джинна Хан и их матери. Группа возвращалась домой со спортивных сборов, которые проводились в связи с недавним чемпионатом США по фигурному катанию.