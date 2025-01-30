Крупные авиационные столкновения в воздухе за 10 лет

5 сентября 2015 г. над Сенегалом столкнулись пассажирский Boeing 737 компании CEIBA Intercontinental и самолет санитарной авиации компании Senegalair. Суда летели по одной и той же воздушной трассе в противоположных направлениях на высоте 11 000 м. Столкновение привело к разрушению части крыла пассажирского судна, но автопилот смог это исправить. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. На борту самолета Senegalair в результате удара начало падать давление, что привело к потере сознания экипажем. Он продолжал полет еще 55 минут, пролетев пункт назначения, и упал в Атлантический океан из-за нехватки топлива. Все восемь членов экипажа погибли.