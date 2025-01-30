Крупные авиационные столкновения в воздухе за 10 лет

Крупные авиационные столкновения в воздухе за 10 летВ небе над Вашингтоном разбились пассажирский лайнер и военный вертолет
В ночь на 30 января в небе над Вашингтоном (США) столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет. На борту гражданского Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines находилось 64 человека вместе с экипажем, в вертолете Black Hawk – трое военнослужащих. Где еще происходили авиастолкновения за последние 10 лет – в справке «Ведомостей».
2 января 2024 г. в аэропорту Ханэда (Токио) столкнулись заходивший на посадку авиалайнер Airbus A350 компании Japan Airlines и самолет Dash 8 береговой охраны Японии. Моментально начался пожар, уничтоживший оба судна. Пятеро из шести членов экипажа самолета береговой охраны погибли, выжил только капитан. Все 380 пассажиров рейса JL516 остались в живых. Позже расследование выяснило, что Dash 8 не имел разрешения находиться на взлетно-посадочной полосе.
2 января 2023 г. в небе над Австралией столкнулись два вертолета Eurocopter EC130, принадлежавшие компании Sea World Helicopters. Оба судна совершали туристические полеты и столкнулись на высоте около 40 м над землей. Четверо человек на взлетавшем борту, включая пилота, погибли, трое получили тяжелые ранения. Выполнявший посадку вертолет смог стабилизироваться после столкновения и сесть, обошлось без жертв.
13 мая 2019 г. два гидросамолета, перевозившие туристов круизного лайнера Royal Princess, столкнулись над заливом Джордж в Аляске (США). В результате удара один самолет начал разваливаться в воздухе, погибли все пять человек, находившиеся на борту. Пилот второго смог сохранить частичный контроль над судном и совершить экстренную посадку. В результате серьезных повреждений один человек погиб, девять получили серьезные травмы.
9 марта 2015 г. в Аргентине во время съемок реалити-шоу о выживании недалеко от города Вилья-Кастельи столкнулись два вертолета Airbus Helicopters H125. Удар произошел вскоре после взлета на высоте около 100 м. На борту находились член олимпийской сборной Франции по плаванию Камиль Мюффа, олимпийский призер соревнований по боксу Алексис Вастен и знаменитая мореплавательница Флоранс Арто. В результате авиакатастрофы все 10 человек, которые были в вертолетах, погибли.
5 сентября 2015 г. над Сенегалом столкнулись пассажирский Boeing 737 компании CEIBA Intercontinental и самолет санитарной авиации компании Senegalair. Суда летели по одной и той же воздушной трассе в противоположных направлениях на высоте 11 000 м. Столкновение привело к разрушению части крыла пассажирского судна, но автопилот смог это исправить. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. На борту самолета Senegalair в результате удара начало падать давление, что привело к потере сознания экипажем. Он продолжал полет еще 55 минут, пролетев пункт назначения, и упал в Атлантический океан из-за нехватки топлива. Все восемь членов экипажа погибли.