На месте авиакатастрофы в Вашингтоне обнаружено 40 тел погибших
На месте крушения пассажирского самолета PSA Airlines Bombardier CRJ700 и вертолета UH-60 Black Нawk в Вашингтоне обнаружено 40 неповрежденных тел и частичные останки нескольких других, некоторые из них выбросило на берег реки Потомак. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, специалисты считают, что они извлекли все останки, которые можно было безопасно достать на данный момент, но полагают, что в хвостовой части фюзеляжа, до которой пока не добрались, есть тела других погибших. Бригады приостановят спасательные работы в сумерках и возобновят их при дневном свете.
Источник, знакомый с ходом расследования, заявил, что самописец полетных данных и речевой самописец («черные ящики») были извлечены из разбившегося самолета. Они будут проанализированы в лаборатории национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), которая находится примерно в 1,5 км от места крушения. NTSB позже подтвердил эту информацию.
Самолет, летевший из Уичито (штат Канзас), потерпел крушение в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск) при заходе на посадку в результате столкновения в воздухе с вертолетом. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак.
На борту лайнера было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров находились фигуристы и тренеры. По предварительным данным, в самолете летели чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. На борту вертолета были три человека.