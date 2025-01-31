На месте авиакатастрофы в Вашингтоне обнаружено 40 тел погибших

По словам источника, специалисты считают, что они извлекли все останки, которые можно было безопасно достать на данный момент, но полагают, что в хвостовой части фюзеляжа, до которой пока не добрались, есть тела других погибших. Бригады приостановят спасательные работы в сумерках и возобновят их при дневном свете.