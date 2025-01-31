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На месте авиакатастрофы в Вашингтоне обнаружено 40 тел погибших

Ведомости

На месте крушения пассажирского самолета PSA Airlines Bombardier CRJ700 и вертолета UH-60 Black Нawk в Вашингтоне обнаружено 40 неповрежденных тел и частичные останки нескольких других, некоторые из них выбросило на берег реки Потомак. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, специалисты считают, что они извлекли все останки, которые можно было безопасно достать на данный момент, но полагают, что в хвостовой части фюзеляжа, до которой пока не добрались, есть тела других погибших. Бригады приостановят спасательные работы в сумерках и возобновят их при дневном свете.

Источник, знакомый с ходом расследования, заявил, что самописец полетных данных и речевой самописец («черные ящики») были извлечены из разбившегося самолета. Они будут проанализированы в лаборатории национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), которая находится примерно в 1,5 км от места крушения. NTSB позже подтвердил эту информацию.

Самолет, летевший из Уичито (штат Канзас), потерпел крушение в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск) при заходе на посадку в результате столкновения в воздухе с вертолетом. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту лайнера было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров находились фигуристы и тренеры. По предварительным данным, в самолете летели чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. На борту вертолета были три человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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