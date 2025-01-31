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Росстат оценил численность населения России на 1 января

Ведомости

Предварительная оценка численности населения России на 1 января составила 146 028 325 человек. Об этом говорится в материалах Росстата.

За 2024 г. численность населения РФ снизилась на 0,08% (в прошлом году в РФ жило 146 150 789 человек). За 2023 г. численность населения снизилась на 0,20%. В последний раз население России прирастало в 2017 г. При этом по состоянию на 1 ноября 2024 г. Росстат отчитывался о сокращении численности населения с начала года на 0,11%, то есть за ноябрь – декабрь население должно было подрасти.

В документе Росстата можно отметить прирост населения в 20 регионах страны, в их числе Московская и Ленинградская области, а также Ингушетия. Увеличение численности населения наблюдается в целом по Северо-Кавказскому, Северо-Западному, Центральному и Уральскому федеральным округам.

Отмечается, что статистика не учитывает население новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

23 января замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Елена Семенова сообщила, что количество многодетных семей в России составляет 2,65 млн. «На сегодняшний день в реестре 2,646 млн многодетных семей. На 1 января 2024 г. таких семей было 2,4 млн. Да, то есть мы видим прирост числа многодетных семей. Это тоже, на наш взгляд, очень позитивная динамика», – сказала она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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