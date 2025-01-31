Росстат оценил численность населения России на 1 января
Предварительная оценка численности населения России на 1 января составила 146 028 325 человек. Об этом говорится в материалах Росстата.
За 2024 г. численность населения РФ снизилась на 0,08% (в прошлом году в РФ жило 146 150 789 человек). За 2023 г. численность населения снизилась на 0,20%. В последний раз население России прирастало в 2017 г. При этом по состоянию на 1 ноября 2024 г. Росстат отчитывался о сокращении численности населения с начала года на 0,11%, то есть за ноябрь – декабрь население должно было подрасти.
В документе Росстата можно отметить прирост населения в 20 регионах страны, в их числе Московская и Ленинградская области, а также Ингушетия. Увеличение численности населения наблюдается в целом по Северо-Кавказскому, Северо-Западному, Центральному и Уральскому федеральным округам.
Отмечается, что статистика не учитывает население новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
23 января замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Елена Семенова сообщила, что количество многодетных семей в России составляет 2,65 млн. «На сегодняшний день в реестре 2,646 млн многодетных семей. На 1 января 2024 г. таких семей было 2,4 млн. Да, то есть мы видим прирост числа многодетных семей. Это тоже, на наш взгляд, очень позитивная динамика», – сказала она.