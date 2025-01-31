Росстат оценил численность населения России на 1 января

За 2024 г. численность населения РФ снизилась на 0,08% (в прошлом году в РФ жило 146 150 789 человек). За 2023 г. численность населения снизилась на 0,20%. В последний раз население России прирастало в 2017 г. При этом по состоянию на 1 ноября 2024 г. Росстат отчитывался о сокращении численности населения с начала года на 0,11%, то есть за ноябрь – декабрь население должно было подрасти.