Синоптик заявил о новом рекорде максимальной температуры в Москве

30 января температура воздуха на метеостанции ВДНХ поднялась до 8,1 градуса, что стало новым абсолютным температурным максимумом для этой даты. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что такая температура регистрируется во второй раз за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1879 г. Самая высокая температура была зафиксирована 11 января 2007 г. Тогда воздух прогрелся до 8,6 градуса.