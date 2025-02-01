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Синоптик заявил о новом рекорде максимальной температуры в Москве

Ведомости

В Москве шестой день подряд обновлен очередной температурный рекорд, утром 1 февраля воздух в столице на метеостанции ВДНХ прогрелся до 3,3 градуса тепла, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В первый день февраля в 06:00 температура воздуха составляла 3,3 градуса тепла, что выше прежнего рекорда, который держался 10 лет, уточнил синоптик. Тогда 1 февраля в Москве потеплело до 3,2 градуса.

В Можайске также шестой день подряд обновляется рекорд – температура достигла отметки 3,6 градуса. Предыдущий температурный рекорд для 1 февраля фиксировался в 2015 г., при этом было прохладнее на 0,7 градуса, добавил Леус.

Серия теплых зимних рекордов в столице заканчивается, прогнозируют в «Фобосе». По данным синоптиков, ночью 2 февраля в регионе ожидаются мокрый снег и гололедица, а плюсовых температур не будет.

30 января температура воздуха на метеостанции ВДНХ поднялась до 8,1 градуса, что стало новым абсолютным температурным максимумом для этой даты. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что такая температура регистрируется во второй раз за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1879 г. Самая высокая температура была зафиксирована 11 января 2007 г. Тогда воздух прогрелся до 8,6 градуса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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