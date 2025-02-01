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Умер дрессировщик и акробат Виталий Воробьев

Ведомости

Умер народный артист России, дрессировщик медведей и акробат Виталий Воробьев, сообщает Telegram-канал Большого московского цирка. Артисту было 79 лет.

«Виталий Филиппович был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком, который всей душой любил цирковое искусство. Его энергия и страсть к работе вдохновляли всех вокруг», – говорится в публикации.

Коллектив цирка также выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам Воробьева. Росгосцирк в сообщении о смерти артиста отметил, что «его профессионализм и талант сочетались с тонким пониманием животных, невероятной любовью и уважением к ним». Причины его смерти не уточняются.

Воробьев был акробатом-вольтижером, дрессировщиком, руководителем номеров, сообщается на сайте Росгосцирка. Он возглавлял Кировский цирк, цирк Vitali и работал в Росгосцирке, а осенью 2017 г. был назначен директором Брянского государственного цирка. Звание народного артиста РФ Воробьеву было присвоено в 1995 г. указом президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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