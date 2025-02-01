Умер дрессировщик и акробат Виталий Воробьев
Умер народный артист России, дрессировщик медведей и акробат Виталий Воробьев, сообщает Telegram-канал Большого московского цирка. Артисту было 79 лет.
«Виталий Филиппович был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком, который всей душой любил цирковое искусство. Его энергия и страсть к работе вдохновляли всех вокруг», – говорится в публикации.
Коллектив цирка также выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам Воробьева. Росгосцирк в сообщении о смерти артиста отметил, что «его профессионализм и талант сочетались с тонким пониманием животных, невероятной любовью и уважением к ним». Причины его смерти не уточняются.
Воробьев был акробатом-вольтижером, дрессировщиком, руководителем номеров, сообщается на сайте Росгосцирка. Он возглавлял Кировский цирк, цирк Vitali и работал в Росгосцирке, а осенью 2017 г. был назначен директором Брянского государственного цирка. Звание народного артиста РФ Воробьеву было присвоено в 1995 г. указом президента.