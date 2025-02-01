РБК: Мединский стал кандидатом на должность главы Союза писателей
О том, что Мединский может возглавить Союз писателей, писала 27 января искусствовед Ксения Коробейникова в своем Telegram-канале. Она допустила, что об этом объявят 27 февраля на его XVII съезде. С февраля 2018 г. правление Союза писателей возглавляет Николай Иванов. Тогда за его кандидатуру проголосовали 132 делегата из 164. Председатель избирается сроком на пять лет.
1 февраля Иванов объявил о проведении внеочередного съезда Союза писателей. Он состоится 27 февраля. 23 января сообщалось, что подготовка съезда обсуждалась Мединским. После решения членов правления о его проведении помощник российского президента выразил готовность встретиться с писательским активом, чтобы изложить собственное видение развития литературного процесса в России.
Член союза уточнил РБК, что повестка съезда еще не рассылалась. Иванов говорил, что на нем будут обсуждаться организационные вопросы, но детали не сообщил. Источник издания на книжном рынке считает, что рассмотрение кандидатуры Мединского связано с повышенным в последнее время вниманием к отрасли со стороны властей. По его словам, в таких условиях нужна «идеологически сильная личность», которая смогла бы объединить представителей книжной сферы и наладить ее диалог с властями.
Мединский родился в июле 1970 г. в Смеле Черкасской области Украинской ССР. В 1992 г. окончил факультет международной журналистики и информации МГИМО МИД РФ, в 1997 г. – аспирантуру МГИМО по специальности «политология». Работал в издательском и PR-бизнесе. В 2012–2020 гг. занимал должность министра культуры РФ. В 2020 г. был назначен помощником президента России.