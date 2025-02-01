Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

РБК: Мединский стал кандидатом на должность главы Союза писателей

Ведомости

На должность главы Союза писателей России могут рассмотреть кандидатуру его председателя правления, помощника президента РФ Владимира Мединского. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

О том, что Мединский может возглавить Союз писателей, писала 27 января искусствовед Ксения Коробейникова в своем Telegram-канале. Она допустила, что об этом объявят 27 февраля на его XVII съезде. С февраля 2018 г. правление Союза писателей возглавляет Николай Иванов. Тогда за его кандидатуру проголосовали 132 делегата из 164. Председатель избирается сроком на пять лет.

1 февраля Иванов объявил о проведении внеочередного съезда Союза писателей. Он состоится 27 февраля. 23 января сообщалось, что подготовка съезда обсуждалась Мединским. После решения членов правления о его проведении помощник российского президента выразил готовность встретиться с писательским активом, чтобы изложить собственное видение развития литературного процесса в России.

Член союза уточнил РБК, что повестка съезда еще не рассылалась. Иванов говорил, что на нем будут обсуждаться организационные вопросы, но детали не сообщил. Источник издания на книжном рынке считает, что рассмотрение кандидатуры Мединского связано с повышенным в последнее время вниманием к отрасли со стороны властей. По его словам, в таких условиях нужна «идеологически сильная личность», которая смогла бы объединить представителей книжной сферы и наладить ее диалог с властями.

Мединский родился в июле 1970 г. в Смеле Черкасской области Украинской ССР. В 1992 г. окончил факультет международной журналистики и информации МГИМО МИД РФ, в 1997 г. – аспирантуру МГИМО по специальности «политология». Работал в издательском и PR-бизнесе. В 2012–2020 гг. занимал должность министра культуры РФ. В 2020 г. был назначен помощником президента России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных