РБК: Мединский стал кандидатом на должность главы Союза писателей

Член союза уточнил РБК, что повестка съезда еще не рассылалась. Иванов говорил, что на нем будут обсуждаться организационные вопросы, но детали не сообщил. Источник издания на книжном рынке считает, что рассмотрение кандидатуры Мединского связано с повышенным в последнее время вниманием к отрасли со стороны властей. По его словам, в таких условиях нужна «идеологически сильная личность», которая смогла бы объединить представителей книжной сферы и наладить ее диалог с властями.