Гидрометцентр: холодный аналог Эль-Ниньо продлится до апреля

Изменения в атмосфере, вызванные охлаждением Тихого океана, меняют погодные условия во всем мире. В США это означает, что больше штормов обрушивается на северо-запад Тихого океана, оставляя юг США более сухим. В глобальном масштабе Ла-Нинья может повысить риск засухи в сельскохозяйственных районах Аргентины и Бразилии и вызвать более сильные осадки в некоторых частях Индонезии и Северной Австралии.