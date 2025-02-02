Гидрометцентр: холодный аналог Эль-Ниньо продлится до апреля
Развившийся в начале года климатический феномен Ла-Нинья, при котором снижается температура поверхности океана в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана, продлится до марта – апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии «РИА Новости».
«Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте – апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу», – сказал он.
Явление в результате будет не очень продолжительным и интенсивным, пояснил Вильфанд, добавив, что возвращение Эль-Ниньо в 2025 г. пока не ожидается.
Как писали «Ведомости. Экология», Ла-Нинья оказывает противоположное Эль-Ниньо климатическое воздействие, особенно в тропических регионах. Сейчас естественные климатические явления, такие как Ла-Нинья и Эль-Ниньо, происходят в более широком контексте антропогенного изменения климата, которое приводит к повышению глобальной температуры, усугублению экстремальных погодных и климатических явлений и влиянию на сезонные осадки и температурные режимы.
Изменения в атмосфере, вызванные охлаждением Тихого океана, меняют погодные условия во всем мире. В США это означает, что больше штормов обрушивается на северо-запад Тихого океана, оставляя юг США более сухим. В глобальном масштабе Ла-Нинья может повысить риск засухи в сельскохозяйственных районах Аргентины и Бразилии и вызвать более сильные осадки в некоторых частях Индонезии и Северной Австралии.