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Гидрометцентр: холодный аналог Эль-Ниньо продлится до апреля

Ведомости

Развившийся в начале года климатический феномен Ла-Нинья, при котором снижается температура поверхности океана в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана, продлится до марта – апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии «РИА Новости».

«Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте – апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу», – сказал он.

Явление в результате будет не очень продолжительным и интенсивным, пояснил Вильфанд, добавив, что возвращение Эль-Ниньо в 2025 г. пока не ожидается.

Как писали «Ведомости. Экология», Ла-Нинья оказывает противоположное Эль-Ниньо климатическое воздействие, особенно в тропических регионах. Сейчас естественные климатические явления, такие как Ла-Нинья и Эль-Ниньо, происходят в более широком контексте антропогенного изменения климата, которое приводит к повышению глобальной температуры, усугублению экстремальных погодных и климатических явлений и влиянию на сезонные осадки и температурные режимы.

Изменения в атмосфере, вызванные охлаждением Тихого океана, меняют погодные условия во всем мире. В США это означает, что больше штормов обрушивается на северо-запад Тихого океана, оставляя юг США более сухим. В глобальном масштабе Ла-Нинья может повысить риск засухи в сельскохозяйственных районах Аргентины и Бразилии и вызвать более сильные осадки в некоторых частях Индонезии и Северной Австралии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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