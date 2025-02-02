Кириенко сообщил о выделении 10 млрд рублей на пропускной пункт «Адлер»
На реконструкцию пропускного пункта «Адлер» на границе России и Абхазии выделят более 10 млрд руб., благодаря чему его пропускная способность увеличится, сообщил первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко.
«Более 10 млрд руб. выделено на кардинальную реконструкцию этого пункта пропуска, что позволит в разы увеличить пропускную способность, в первую очередь по транспорту», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Работы проведут в несколько этапов, отметил Кириенко. Он уточнил, что для реконструкции пропускного пункта был выделен дополнительный участок земли. Власти договорились, что к этому сезону уже будут должны появиться «простые, но важные для людей вещи»: там оборудуют достаточное количество туалетов, поставят скамейки, а процесс заполнения таможенных документов станет быстрее, перечислил замглавы АП.