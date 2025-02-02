Кириенко сообщил о выделении 10 млрд рублей на пропускной пункт «Адлер»

Работы проведут в несколько этапов, отметил Кириенко. Он уточнил, что для реконструкции пропускного пункта был выделен дополнительный участок земли. Власти договорились, что к этому сезону уже будут должны появиться «простые, но важные для людей вещи»: там оборудуют достаточное количество туалетов, поставят скамейки, а процесс заполнения таможенных документов станет быстрее, перечислил замглавы АП.