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Кириенко сообщил о выделении 10 млрд рублей на пропускной пункт «Адлер»

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На реконструкцию пропускного пункта «Адлер» на границе России и Абхазии выделят более 10 млрд руб., благодаря чему его пропускная способность увеличится, сообщил первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко.

«Более 10 млрд руб. выделено на кардинальную реконструкцию этого пункта пропуска, что позволит в разы увеличить пропускную способность, в первую очередь по транспорту», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Работы проведут в несколько этапов, отметил Кириенко. Он уточнил, что для реконструкции пропускного пункта был выделен дополнительный участок земли. Власти договорились, что к этому сезону уже будут должны появиться «простые, но важные для людей вещи»: там оборудуют достаточное количество туалетов, поставят скамейки, а процесс заполнения таможенных документов станет быстрее, перечислил замглавы АП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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