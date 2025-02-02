Союз армян России осудил обвинения ученому Бабаяну за видео с песней о Карабахе

Суд в итоге отклонил ходатайство о заключении Бабаяна под стражу, сообщил его адвокат Давид Ованнисян. В отношении мужчины введен административный контроль. Адвокат Ованес Худоян также отмечал, что публикация Бабаяна не содержит призывов к насилию, и «даже если она содержит частичную дезинформацию (о гражданстве певцов. – "Ведомости".), то происходящее в ролике может вызвать в душе возмущение каждого армянина».