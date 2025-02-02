Союз армян России осудил обвинения ученому Бабаяну за видео с песней о Карабахе
Союз армян России назвал циничными обвинения, предъявленные ученому Гарибу Бабаяну, который был задержан за распространение видеоролика с иностранцами, поющими в Ереване песню о Карабахе. Заявление союза приводит «РИА Новости».
«Обвинения со стороны властей Армении в адрес 70-летнего Гариба Бабаяна и его задержание по своей циничности и бесчеловечности сопоставимо с позорным судилищем над лидерами Арцаха в Баку. В основе и того, и другого – ненависть к армянам», – говорится в заявлении.
Служба национальной безопасности республики Армении ранее возбудила уголовное дело в отношении автора публикации видеозаписи, на которой граждане Ирана поют песню на азербайджанском языке на площади Республики в Ереване, сообщал «Sputnik Армения». Сам автор сообщал, что песню исполняли азербайджанцы, а в аннотации к видео он критиковал армянских властей и полицейских за бездействие, пишет «РИА Новости».
Суд в итоге отклонил ходатайство о заключении Бабаяна под стражу, сообщил его адвокат Давид Ованнисян. В отношении мужчины введен административный контроль. Адвокат Ованес Худоян также отмечал, что публикация Бабаяна не содержит призывов к насилию, и «даже если она содержит частичную дезинформацию (о гражданстве певцов. – "Ведомости".), то происходящее в ролике может вызвать в душе возмущение каждого армянина».