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Союз армян России осудил обвинения ученому Бабаяну за видео с песней о Карабахе

Ведомости

Союз армян России назвал циничными обвинения, предъявленные ученому Гарибу Бабаяну, который был задержан за распространение видеоролика с иностранцами, поющими в Ереване песню о Карабахе. Заявление союза приводит «РИА Новости».

«Обвинения со стороны властей Армении в адрес 70-летнего Гариба Бабаяна и его задержание по своей циничности и бесчеловечности сопоставимо с позорным судилищем над лидерами Арцаха в Баку. В основе и того, и другого – ненависть к армянам», – говорится в заявлении.

Служба национальной безопасности республики Армении ранее возбудила уголовное дело в отношении автора публикации видеозаписи, на которой граждане Ирана поют песню на азербайджанском языке на площади Республики в Ереване, сообщал «Sputnik Армения». Сам автор сообщал, что песню исполняли азербайджанцы, а в аннотации к видео он критиковал армянских властей и полицейских за бездействие, пишет «РИА Новости».

Суд в итоге отклонил ходатайство о заключении Бабаяна под стражу, сообщил его адвокат Давид Ованнисян. В отношении мужчины введен административный контроль. Адвокат Ованес Худоян также отмечал, что публикация Бабаяна не содержит призывов к насилию, и «даже если она содержит частичную дезинформацию (о гражданстве певцов. – "Ведомости".), то происходящее в ролике может вызвать в душе возмущение каждого армянина».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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