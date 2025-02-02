Дюков переизбран на пост главы Российского футбольного союза
Александр Дюков переизбран президентом Российского футбольного союза (РФС), передает ТАСС со ссылкой на результаты выборов, которые состоялись на конференции организации в Москве. Он был единственным кандидатом.
Дюков занимает пост президента организации с 2019 г. В конце ноября 2024 г. он заявил, что будет баллотироваться на новый срок. Его выдвинули 77 организаций – членов РФС. Ранее Дюков говорил, что РФС будет бороться за возвращение российских атлетов на международные турниры. ФИФА и УЕФА в феврале 2022 г. отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 г. организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения военных действий. 11 января Дюков попал под санкции США.
Дюкову 57 лет. Он родился в Санкт-Петербурге (на тот момент Ленинград). В 1996–2003 гг. занимал руководящие посты в компаниях «Петербургский нефтяной терминал» и «Морской порт Санкт-Петербурга». В 2003–2006 гг. возглавлял нефтехимическую компанию «Сибур». На сегодняшний день Дюков является заместителем председателя совета директоров ПАО «Сибур холдинг». С 2008 по 2017 г. занимал пост президента ФК «Зенит».