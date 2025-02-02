Дюков переизбран на пост главы Российского футбольного союза

Дюков занимает пост президента организации с 2019 г. В конце ноября 2024 г. он заявил, что будет баллотироваться на новый срок. Его выдвинули 77 организаций – членов РФС. Ранее Дюков говорил, что РФС будет бороться за возвращение российских атлетов на международные турниры. ФИФА и УЕФА в феврале 2022 г. отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 г. организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения военных действий. 11 января Дюков попал под санкции США.