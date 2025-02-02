Кириенко ожидает рекордного турпотока в Абхазию из России
Туристический сезон этого года может стать рекордным для Абхазии по количеству российских туристов, заявил первый заместитель главы администрации президента (АП) РФ Сергей Кириенко, находящийся с визитом в республике.
«Есть все шансы, что турпоток в Абхазию не просто вырастет, а вырастет значительно», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
По мнению замглавы АП, ноябрьские события в республике негативно отразились на желании россиян посещать Абхазию. При этом Кириенко надеется, что «связанные с выборной кампанией» эмоции быстро улягутся, и туристы не будут опасаться по поводу безопасности. «Есть все шансы, что сезон 2025 г. может стать рекордным», – сказал он.
Кириенко 2 февраля также сообщил, что правительство РФ выделит на реконструкцию пропускного пункта «Адлер» на границе России и Абхазии более 10 млрд руб., что позволит в разы увеличить пропускную способность КПП.
В Абхазии с 12 ноября 2024 г. проходили протестные акции против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. 19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. Тогда же вице-президент республики Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы страны. Досрочные выборы нового президента назначены на 15 февраля. В преддверии голосования ВЦИОМ провел опрос населения Абхазии. Среди кандидатов самой обширной поддержкой пользуется бывший и. о. президента Гунба (32% избирателей). На 2-м месте с результатом в 15% – оппозиционер Адгур Ардзинба.