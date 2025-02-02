Кириенко ожидает рекордного турпотока в Абхазию из России

В Абхазии с 12 ноября 2024 г. проходили протестные акции против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. 19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. Тогда же вице-президент республики Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы страны. Досрочные выборы нового президента назначены на 15 февраля. В преддверии голосования ВЦИОМ провел опрос населения Абхазии. Среди кандидатов самой обширной поддержкой пользуется бывший и. о. президента Гунба (32% избирателей). На 2-м месте с результатом в 15% – оппозиционер Адгур Ардзинба.