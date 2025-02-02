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Кириенко ожидает рекордного турпотока в Абхазию из России

Ведомости

Туристический сезон этого года может стать рекордным для Абхазии по количеству российских туристов, заявил первый заместитель главы администрации президента (АП) РФ Сергей Кириенко, находящийся с визитом в республике.

«Есть все шансы, что турпоток в Абхазию не просто вырастет, а вырастет значительно», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению замглавы АП, ноябрьские события в республике негативно отразились на желании россиян посещать Абхазию. При этом Кириенко надеется, что «связанные с выборной кампанией» эмоции быстро улягутся, и туристы не будут опасаться по поводу безопасности. «Есть все шансы, что сезон 2025 г. может стать рекордным», – сказал он.

Кириенко 2 февраля также сообщил, что правительство РФ выделит на реконструкцию пропускного пункта «Адлер» на границе России и Абхазии более 10 млрд руб., что позволит в разы увеличить пропускную способность КПП.

В Абхазии с 12 ноября 2024 г. проходили протестные акции против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. 19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. Тогда же вице-президент республики Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы страны. Досрочные выборы нового президента назначены на 15 февраля. В преддверии голосования ВЦИОМ провел опрос населения Абхазии. Среди кандидатов самой обширной поддержкой пользуется бывший и. о. президента Гунба (32% избирателей). На 2-м месте с результатом в 15% – оппозиционер Адгур Ардзинба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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