В Грузии произошли столкновения между полицейскими и протестующими
В Тбилиси проходит акция протеста против «Грузинской мечты». Митингующие перекрыли дорогу на выезде из города около торгового центра Tbilisi Mall. Начались стычки между полицией и демонстрантами, сообщают местные СМИ.
Ранее грузинское МВД заявило, что дорога в город – стратегическая магистраль, а потому ее перекрытие может повлечь санкции вплоть до лишения свободы. Перед началом акции перед торговым центром Tbilisi Mall появилось большое количество силовиков, которые призывали демонстрантов перейти на тротуар. После того как протестующие перекрыли трассу, начались задержания и стычки.
Как сообщал ТАСС, в ходе акции полиция задержала одного из лидеров оппозиционной партии «Ахали» Ника Мелию. Ранее оппозиционные порталы призывали митингующих собираться у ТЦ в 16:00 по местному времени (15:00 мск). Участники митингов требуют провести новые выборы в парламент, выступая против победы правящей партии «Грузинская мечта», также они добиваются освобождения задержанных в ходе протестов. Демонстрации проходили и в других городах Грузии. В частности, возобновилась акция возле Дома правительства Аджарии в Батуми.
В октябре 2024 г. в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с результатом 53,93% голосов. Вслед за этим премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе анонсировал приостановку переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 г. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в парламент в стране и потребовавшего введения санкций против победившей партии. С конца ноября в Грузии проходят протестные акции разной интенсивности.