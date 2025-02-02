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В Грузии произошли столкновения между полицейскими и протестующими

Ведомости

В Тбилиси проходит акция протеста против «Грузинской мечты». Митингующие перекрыли дорогу на выезде из города около торгового центра Tbilisi Mall. Начались стычки между полицией и демонстрантами, сообщают местные СМИ.

Ранее грузинское МВД заявило, что дорога в город – стратегическая магистраль, а потому ее перекрытие может повлечь санкции вплоть до лишения свободы. Перед началом акции перед торговым центром Tbilisi Mall появилось большое количество силовиков, которые призывали демонстрантов перейти на тротуар. После того как протестующие перекрыли трассу, начались задержания и стычки.

Как сообщал ТАСС, в ходе акции полиция задержала одного из лидеров оппозиционной партии «Ахали» Ника Мелию. Ранее оппозиционные порталы призывали митингующих собираться у ТЦ в 16:00 по местному времени (15:00 мск). Участники митингов требуют провести новые выборы в парламент, выступая против победы правящей партии «Грузинская мечта», также они добиваются освобождения задержанных в ходе протестов. Демонстрации проходили и в других городах Грузии. В частности, возобновилась акция возле Дома правительства Аджарии в Батуми. 

В октябре 2024 г. в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с результатом 53,93% голосов. Вслед за этим премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе анонсировал приостановку переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 г. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в парламент в стране и потребовавшего введения санкций против победившей партии. С конца ноября в Грузии проходят протестные акции разной интенсивности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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