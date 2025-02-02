В Грузии произошли столкновения между полицейскими и протестующими

В октябре 2024 г. в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с результатом 53,93% голосов. Вслед за этим премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе анонсировал приостановку переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 г. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в парламент в стране и потребовавшего введения санкций против победившей партии. С конца ноября в Грузии проходят протестные акции разной интенсивности.