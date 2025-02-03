Вильфанд: 2025 год может войти в пятерку самых жарких
Не исключено, что 2025 г. войдет в тройку или пятерку самых жарких на Земле, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости», ссылаясь на предварительные прогнозы.
«Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку–пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет», – сказал Вильфанд, отметив, что прогноз будет уточняться в середине года и на данный момент не стоит серьезно относиться к таким расчетам.
2 февраля научный руководитель Гидрометцентра сообщал, что климатический феномен Ла-Нинья, при котором снижается температура поверхности океана в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана, продлится до марта – апреля. Явление будет не очень продолжительным и интенсивным.
«Ведомости. Экология» писали, что климатическое воздействие Ла-Нинья противоположно Эль-Ниньо, особенно в тропических регионах. В настоящее время такие естественные климатические явления, как Ла-Нинья и Эль-Ниньо, происходят в более широком контексте антропогенного изменения климата, результатом которого становится увеличение глобальной температуры, усугубление экстремальных погодных и климатических явлений, а также влияние на сезонные осадки и температурные режимы.