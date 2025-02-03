Вильфанд: 2025 год может войти в пятерку самых жарких

«Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку–пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет», – сказал Вильфанд, отметив, что прогноз будет уточняться в середине года и на данный момент не стоит серьезно относиться к таким расчетам.