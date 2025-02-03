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Вильфанд: 2025 год может войти в пятерку самых жарких

Ведомости

Не исключено, что 2025 г. войдет в тройку или пятерку самых жарких на Земле, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости», ссылаясь на предварительные прогнозы.

«Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку–пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет», – сказал Вильфанд, отметив, что прогноз будет уточняться в середине года и на данный момент не стоит серьезно относиться к таким расчетам.

2 февраля научный руководитель Гидрометцентра сообщал, что климатический феномен Ла-Нинья, при котором снижается температура поверхности океана в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана, продлится до марта – апреля. Явление будет не очень продолжительным и интенсивным.

«Ведомости. Экология» писали, что климатическое воздействие Ла-Нинья противоположно Эль-Ниньо, особенно в тропических регионах. В настоящее время такие естественные климатические явления, как Ла-Нинья и Эль-Ниньо, происходят в более широком контексте антропогенного изменения климата, результатом которого становится увеличение глобальной температуры, усугубление экстремальных погодных и климатических явлений, а также влияние на сезонные осадки и температурные режимы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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