В Вашингтоне опознаны 55 погибших в авиакатастрофе

Самолет American Airlines и вертолет Black Hawk столкнулись над рекой Потомак в Вашингтоне 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск). В результате столкновения воздушные судна упали в реку. На борту лайнера были 64 человека, в вертолете находились три члена экипажа. Все они погибли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что российские и американские дипломаты обсуждают передачу тел россиян, погибших при авиакатастрофе.