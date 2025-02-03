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В Вашингтоне опознаны 55 погибших в авиакатастрофе

Ведомости

Власти установили личности 55 из 67 погибших в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне. Об этом сообщил глава департамента противопожарной охраны и медицинской помощи города Джон Донелли, передает Reuters.

На 3 февраля запланировано начало подъема обломков воздушных судов из реки Потомак, что, по словам официальных лиц, может занять неделю или больше. Части самолета и вертолета будут погружены на грузовики и доставлены в ангар в аэропорте имени Рейгана в Вашингтоне для дальнейшего расследования.

Самолет American Airlines и вертолет Black Hawk столкнулись над рекой Потомак в Вашингтоне 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск). В результате столкновения воздушные судна упали в реку. На борту лайнера были 64 человека, в вертолете находились три члена экипажа. Все они погибли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что российские и американские дипломаты обсуждают передачу тел россиян, погибших при авиакатастрофе.

The Times со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте США писал, что чиновники планируют опубликовать предварительный отчет об авиакатастрофе в течение 30 дней. Американские власти готовятся к тому, что крушение воздушных судов станет самой смертоносной авиакатастрофой в округе Колумбия за последние 43 года, сообщал CNN со ссылкой на источник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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