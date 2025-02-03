В Вашингтоне опознаны 55 погибших в авиакатастрофе
Власти установили личности 55 из 67 погибших в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне. Об этом сообщил глава департамента противопожарной охраны и медицинской помощи города Джон Донелли, передает Reuters.
На 3 февраля запланировано начало подъема обломков воздушных судов из реки Потомак, что, по словам официальных лиц, может занять неделю или больше. Части самолета и вертолета будут погружены на грузовики и доставлены в ангар в аэропорте имени Рейгана в Вашингтоне для дальнейшего расследования.
Самолет American Airlines и вертолет Black Hawk столкнулись над рекой Потомак в Вашингтоне 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск). В результате столкновения воздушные судна упали в реку. На борту лайнера были 64 человека, в вертолете находились три члена экипажа. Все они погибли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что российские и американские дипломаты обсуждают передачу тел россиян, погибших при авиакатастрофе.
The Times со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте США писал, что чиновники планируют опубликовать предварительный отчет об авиакатастрофе в течение 30 дней. Американские власти готовятся к тому, что крушение воздушных судов станет самой смертоносной авиакатастрофой в округе Колумбия за последние 43 года, сообщал CNN со ссылкой на источник.