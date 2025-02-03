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Чернышенко: на строительство кампусов предусмотрено 670 млрд рублей

Ведомости

На строительство университетских кампусов предусмотрено 670 млрд руб., из них 240 млрд руб. – внебюджетные средства. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает пресс-служба правительства России.

К 2030 г. в России появится 25 университетских кампусов, а к 2036 г. их число вырастет до 40 по поручению президента РФ Владимира Путина, напомнили в правительстве. Отмечается, что проект поспособствует формированию высококвалифицированных кадров и передовых технологий.

Кроме того, кампусы призваны повысить приток иностранных студентов в Россию. Их число должно к 2030 г. увеличиться до полумиллиона по поручению президента.

Объекты первой очереди, кампус НГУ и новые корпуса МГТУ им. Баумана, уже открыты. В 2025 г. откроется и кампус Уральского федерального университета в Екатеринбурге, объекты в Уфе и Калининграде, жилые корпуса в Южно-Сахалинске и Нижнем Новгороде, подчеркивается в сообщении.

По поручению президента Владимира Путина до 2030 г. в стране должна быть создана сеть университетских кампусов мирового уровня. Программа стартовала по всей стране с 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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