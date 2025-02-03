Чернышенко: на строительство кампусов предусмотрено 670 млрд рублей
На строительство университетских кампусов предусмотрено 670 млрд руб., из них 240 млрд руб. – внебюджетные средства. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает пресс-служба правительства России.
К 2030 г. в России появится 25 университетских кампусов, а к 2036 г. их число вырастет до 40 по поручению президента РФ Владимира Путина, напомнили в правительстве. Отмечается, что проект поспособствует формированию высококвалифицированных кадров и передовых технологий.
Кроме того, кампусы призваны повысить приток иностранных студентов в Россию. Их число должно к 2030 г. увеличиться до полумиллиона по поручению президента.
Объекты первой очереди, кампус НГУ и новые корпуса МГТУ им. Баумана, уже открыты. В 2025 г. откроется и кампус Уральского федерального университета в Екатеринбурге, объекты в Уфе и Калининграде, жилые корпуса в Южно-Сахалинске и Нижнем Новгороде, подчеркивается в сообщении.
По поручению президента Владимира Путина до 2030 г. в стране должна быть создана сеть университетских кампусов мирового уровня. Программа стартовала по всей стране с 2021 г.