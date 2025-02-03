Чернышенко: на строительство кампусов предусмотрено 670 млрд рублей

К 2030 г. в России появится 25 университетских кампусов, а к 2036 г. их число вырастет до 40 по поручению президента РФ Владимира Путина, напомнили в правительстве. Отмечается, что проект поспособствует формированию высококвалифицированных кадров и передовых технологий.