Минобрнауки утвердило планы создания девяти кампусов мирового уровня
Минобрнауки согласовало дорожные карты с девятью вузами – участниками второй волны отбора проектов по созданию кампусов мирового уровня, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства.
Речь идет о проектах по созданию сети кампусов в Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иванове, Архангельске, Тюмени, Хабаровске, Великом Новгороде, а также на федеральной территории «Сириус».
«Важно обеспечить комфортное и безопасное место для жизни и учебы, создать среду для генерации научных знаний и новых технологий, а также организовать доступное общественное пространство — все эти факторы влияют на успешность проекта, его востребованность, а также качество новой инновационно-образовательной среды», — отметил замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук.
Проект по созданию кампусов направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, добавил представитель пресс-службы.
В межвузовский кампус Хабаровска, в частности, войдут пять кластеров: строительство и урбанистика, креативные индустрии, цифровые технологии, устойчивое развитие и гуманитарные науки. Об этом рассказал «Ведомостям» губернатор региона Михаил Дегтярев. Он отметил, что уже разработана концепция, подписано соглашение с Российским научным фондом, а также налажено взаимодействие с вузами КНР. «Утверждение дорожной карты по строительству кампуса еще на один шаг приблизит Хабаровский край к созданию современной инфраструктуры для раскрытия научного, образовательного и инновационного потенциала региона», – заключил он.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что в дорожной карте региона указано почти 1500 мероприятий до 2030 г. В нее вошли планы и по созданию новых центров и лабораторий НовГУ, общественных пространств, а также мероприятия по привлечению кадров в регион. «Внимание уделено и созданию доступной городской среды для маломобильных граждан», – добавил он.
По поручению президента Владимира Путина до 2030 г. в стране должна быть создана сеть университетских кампусов мирового уровня. Программа стартовала по всей стране с 2021 г. В этом же году из 27 заявок было отобрано восемь – это Томск, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Москва, Новосибирск и Уфа.