Минобрнауки утвердило планы создания девяти кампусов мирового уровня

В межвузовский кампус Хабаровска, в частности, войдут пять кластеров: строительство и урбанистика, креативные индустрии, цифровые технологии, устойчивое развитие и гуманитарные науки. Об этом рассказал «Ведомостям» губернатор региона Михаил Дегтярев. Он отметил, что уже разработана концепция, подписано соглашение с Российским научным фондом, а также налажено взаимодействие с вузами КНР. «Утверждение дорожной карты по строительству кампуса еще на один шаг приблизит Хабаровский край к созданию современной инфраструктуры для раскрытия научного, образовательного и инновационного потенциала региона», – заключил он.