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Общество

Минобрнауки утвердило планы создания девяти кампусов мирового уровня

Анастасия Майер
Андрей Гордеев / Ведомости

Минобрнауки согласовало дорожные карты с девятью вузами – участниками второй волны отбора проектов по созданию кампусов мирового уровня, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства.

Речь идет о проектах по созданию сети кампусов в Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иванове, Архангельске, Тюмени, Хабаровске, Великом Новгороде, а также на федеральной территории «Сириус».

«Важно обеспечить комфортное и безопасное место для жизни и учебы, создать среду для генерации научных знаний и новых технологий, а также организовать доступное общественное пространство — все эти факторы влияют на успешность проекта, его востребованность, а также качество новой инновационно-образовательной среды», — отметил замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук.

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Проект по созданию кампусов направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, добавил представитель пресс-службы.

В межвузовский кампус Хабаровска, в частности, войдут пять кластеров: строительство и урбанистика, креативные индустрии, цифровые технологии, устойчивое развитие и гуманитарные науки. Об этом рассказал «Ведомостям» губернатор региона Михаил Дегтярев. Он отметил, что уже разработана концепция, подписано соглашение с Российским научным фондом, а также налажено взаимодействие с вузами КНР. «Утверждение дорожной карты по строительству кампуса еще на один шаг приблизит Хабаровский край к созданию современной инфраструктуры для раскрытия научного, образовательного и инновационного потенциала региона», – заключил он.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что в дорожной карте региона указано почти 1500 мероприятий до 2030 г. В нее вошли планы и по созданию новых центров и лабораторий НовГУ, общественных пространств, а также мероприятия по привлечению кадров в регион. «Внимание уделено и созданию доступной городской среды для маломобильных граждан», – добавил он.

По поручению президента Владимира Путина до 2030 г. в стране должна быть создана сеть университетских кампусов мирового уровня. Программа стартовала по всей стране с 2021 г. В этом же году из 27 заявок было отобрано восемь – это Томск, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Москва, Новосибирск и Уфа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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