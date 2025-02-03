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Замглавы Дмитровского округа Подмосковья Ионов арестован по делу о взятке

Ведомости

Суд отправил в СИЗО замглавы Дмитровского муниципального округа Московской области Алексея Ионова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Чиновник обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и заключил Ионова под стражу на два месяца.

Следствие считает, пишет «РИА Новости», что Ионов помог оператору рекламы в победе на аукционе на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и вместе со своим подчиненным якобы получил за это 4,35 млн руб. По данным источника агентства, чиновник частично признал вину по делу о взятке.

В январе заместитель главы администрации городского округа Руза в Московской области была задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и отправлена под домашний арест. По данным следствия, она лично получила от представителя коммерческой организации взятку за подписание актов выполненных работ и акта ввода в эксплуатацию локально-очистных сооружений в деревне Лихачево без их фактического выполнения. В ходе допроса чиновница признала свою вину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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