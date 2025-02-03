Замглавы Дмитровского округа Подмосковья Ионов арестован по делу о взятке
Суд отправил в СИЗО замглавы Дмитровского муниципального округа Московской области Алексея Ионова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Чиновник обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и заключил Ионова под стражу на два месяца.
Следствие считает, пишет «РИА Новости», что Ионов помог оператору рекламы в победе на аукционе на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и вместе со своим подчиненным якобы получил за это 4,35 млн руб. По данным источника агентства, чиновник частично признал вину по делу о взятке.
В январе заместитель главы администрации городского округа Руза в Московской области была задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и отправлена под домашний арест. По данным следствия, она лично получила от представителя коммерческой организации взятку за подписание актов выполненных работ и акта ввода в эксплуатацию локально-очистных сооружений в деревне Лихачево без их фактического выполнения. В ходе допроса чиновница признала свою вину.