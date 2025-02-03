Замглавы Дмитровского округа Подмосковья Ионов арестован по делу о взятке

В январе заместитель главы администрации городского округа Руза в Московской области была задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и отправлена под домашний арест. По данным следствия, она лично получила от представителя коммерческой организации взятку за подписание актов выполненных работ и акта ввода в эксплуатацию локально-очистных сооружений в деревне Лихачево без их фактического выполнения. В ходе допроса чиновница признала свою вину.