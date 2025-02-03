Путин наградил орденом Александра Невского главу Тюменской области
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского губернатора Тюменской области Александра Моора. Соответствующий указ размещен на интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области наградить орденом Александра Невского Моора Александра Викторовича», – сказано в указе.
Моор родился в 1974 г. в поселке Березняки Тюменского района. Окончил Тюменский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет и аудит». Трудился в банковской сфере, в 2001 г. был директором департамента экономики обладминистрации. Затем два года работал в акционерном обществе, в 2005 г. вернулся в органы власти и возглавил департамент имущественных отношений администрации Тюмени, после был замгубернатора. В 2011 г. Моора избрали на должность главы администрации Тюмени. На этой должности проработал до мая 2018 г.
В мае 2018 г. Путин назначил Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области. В том же году Моор победил на выборах главы региона, набрав 65,86% голосов. В сентябре 2023 г. Моор также победил на выборах губернатора Тюменской области с результатом в 78,77% голосов.