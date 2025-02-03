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Путин наградил орденом Александра Невского главу Тюменской области

Ведомости

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского губернатора Тюменской области Александра Моора. Соответствующий указ размещен на интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области наградить орденом Александра Невского Моора Александра Викторовича», – сказано в указе.

Моор родился в 1974 г. в поселке Березняки Тюменского района. Окончил Тюменский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет и аудит». Трудился в банковской сфере, в 2001 г. был директором департамента экономики обладминистрации. Затем два года работал в акционерном обществе, в 2005 г. вернулся в органы власти и возглавил департамент имущественных отношений администрации Тюмени, после был замгубернатора. В 2011 г. Моора избрали на должность главы администрации Тюмени. На этой должности проработал до мая 2018 г.

В мае 2018 г. Путин назначил Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области. В том же году Моор победил на выборах главы региона, набрав 65,86% голосов. В сентябре 2023 г. Моор также победил на выборах губернатора Тюменской области с результатом в 78,77% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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