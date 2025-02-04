ФСБ рассекретила документы о Ялтинской конференции 1945 года
Федеральная служба безопасности России к 80-летию Ялтинской конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании – рассекретила документы о ее подготовке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Встреча в Ялте Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, проходившая с 4 по 11 февраля 1945 г., привела к договоренностям о послевоенном устройстве мира, а также к завершению подготовительного этапа работы над Уставом ООН и формированием системы безопасности Организации.
В преддверии конференции советская сторона в сжатые сроки провела разминирование территорий в недавно освобожденном Крыму, в частности Юсуповского, Ливадийского и Воронцовского дворцов. Сами здания также были отремонтированы, обеспечены отоплением и освещением. Из документов следует, что Юсуповский дворец предназначался для размещения советской делегации, Ливадийский дворец Николая II – для американской, а Воронцовский – для британской делегации.
Особое внимание было отведено продовольственному обеспечению участников конференции. Для этого организовали рыбную, мясную, гастрономическую, бакалейную, винную, фруктовую, кондитерскую секцию и секцию безалкогольных напитков, специальную хлебопекарню. На мероприятие поставлялась свежая рыба с местных предприятий, птица, телята, коровы и др.
9 мая 2025 г. состоится празднование 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника и в саму годовщину пройдет более 170 мероприятий – торжественных, в которых примут участие представители иностранных государств, и памятно-мемориальных. Запланировано благоустройство воинских захоронений, в том числе за рубежом, поисковые работы в местах боевых действий и перезахоронение останков погибших. Ожидается также обнародование материалов о войне из фондов российских архивов.
На торжественные мероприятия по случаю 9 Мая президент России Владимир Путин уже пригласил лидеров Белоруссии, КНДР, Таджикистана, Казахстана, Вьетнама, Словакии, Монголии, Лаоса, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Палестины и других государств.