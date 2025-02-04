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ФСБ рассекретила документы о Ялтинской конференции 1945 года

Ведомости

Федеральная служба безопасности России к 80-летию Ялтинской конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании – рассекретила документы о ее подготовке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Встреча в Ялте Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, проходившая с 4 по 11 февраля 1945 г., привела к договоренностям о послевоенном устройстве мира, а также к завершению подготовительного этапа работы над Уставом ООН и формированием системы безопасности Организации.

В преддверии конференции советская сторона в сжатые сроки провела разминирование территорий в недавно освобожденном Крыму, в частности Юсуповского, Ливадийского и Воронцовского дворцов. Сами здания также были отремонтированы, обеспечены отоплением и освещением. Из документов следует, что Юсуповский дворец предназначался для размещения советской делегации, Ливадийский дворец Николая II – для американской, а Воронцовский – для британской делегации.

Особое внимание было отведено продовольственному обеспечению участников конференции. Для этого организовали рыбную, мясную, гастрономическую, бакалейную, винную, фруктовую, кондитерскую секцию и секцию безалкогольных напитков, специальную хлебопекарню. На мероприятие поставлялась свежая рыба с местных предприятий, птица, телята, коровы и др.

9 мая 2025 г. состоится празднование 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника и в саму годовщину пройдет более 170 мероприятий – торжественных, в которых примут участие представители иностранных государств, и памятно-мемориальных. Запланировано благоустройство воинских захоронений, в том числе за рубежом, поисковые работы в местах боевых действий и перезахоронение останков погибших. Ожидается также обнародование материалов о войне из фондов российских архивов.

На торжественные мероприятия по случаю 9 Мая президент России Владимир Путин уже пригласил лидеров Белоруссии, КНДР, Таджикистана, Казахстана, Вьетнама, Словакии, Монголии, Лаоса, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Палестины и других государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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