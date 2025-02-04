ФСБ рассекретила документы о Ялтинской конференции 1945 года

9 мая 2025 г. состоится празднование 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника и в саму годовщину пройдет более 170 мероприятий – торжественных, в которых примут участие представители иностранных государств, и памятно-мемориальных. Запланировано благоустройство воинских захоронений, в том числе за рубежом, поисковые работы в местах боевых действий и перезахоронение останков погибших. Ожидается также обнародование материалов о войне из фондов российских архивов.