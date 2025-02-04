Результаты расследования авиакатастрофы в Актау опубликуют в ближайшие дни
Предварительные итоги расследования крушения самолета Azal под Актау будут опубликованы в ближайшие дни. Об этом сообщил на брифинге министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
«Работы находятся на завершающем этапе, мы ожидаем, что в ближайшие дни будет предварительный отчет опубликован», – сказал Карабаев (цитата по ТАСС).
По словам министра, расследованием занимается международная комиссия, в которую входят представители Казахстана, Бразилии, России и Азербайджана.
25 декабря 2024 г. около казахстанского города Актау разбился пассажирский Embraer 190 авиакомпании Azal. Он следовал из Баку в Грозный. На борту самолета в момент катастрофы находились 67 человек, 38 из них погибли.
15 января была опубликована расшифровка переговоров пилотов лайнера. В них командир воздушного судна несколько раз запрашивал погоду в нескольких авиагаванях: Минводах, Махачкале, Ростове. Российские диспетчеры предложили несколько вариантов для посадки на территории РФ, но командир решил лететь обратно в Баку.