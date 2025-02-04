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Результаты расследования авиакатастрофы в Актау опубликуют в ближайшие дни

Ведомости

Предварительные итоги расследования крушения самолета Azal под Актау будут опубликованы в ближайшие дни. Об этом сообщил на брифинге министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

«Работы находятся на завершающем этапе, мы ожидаем, что в ближайшие дни будет предварительный отчет опубликован», – сказал Карабаев (цитата по ТАСС).

По словам министра, расследованием занимается международная комиссия, в которую входят представители Казахстана, Бразилии, России и Азербайджана.

25 декабря 2024 г. около казахстанского города Актау разбился пассажирский Embraer 190 авиакомпании Azal. Он следовал из Баку в Грозный. На борту самолета в момент катастрофы находились 67 человек, 38 из них погибли.

15 января была опубликована расшифровка переговоров пилотов лайнера. В них командир воздушного судна несколько раз запрашивал погоду в нескольких авиагаванях: Минводах, Махачкале, Ростове. Российские диспетчеры предложили несколько вариантов для посадки на территории РФ, но командир решил лететь обратно в Баку. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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