Результаты расследования авиакатастрофы в Актау опубликуют в ближайшие дни

15 января была опубликована расшифровка переговоров пилотов лайнера. В них командир воздушного судна несколько раз запрашивал погоду в нескольких авиагаванях: Минводах, Махачкале, Ростове. Российские диспетчеры предложили несколько вариантов для посадки на территории РФ, но командир решил лететь обратно в Баку.