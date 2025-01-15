Опубликована расшифровка переговоров пилотов лайнера AZAL

В частности, говорится в расшифровке, сначала экипаж был готов садиться в Грозном, но отказался и сказал: «Следуем в Баку». Потом КВС запросил погоду в аэропорту Минеральных вод и решил следовать туда: «Борт порядок. Следуем на Минводы» (время 8:17:19). Но через 4 минуты пилот попросил у диспетчера погоду в Махачкале: «У меня самолет теряет управление. Дайте Махачкалу». После этого через 6 минут переговоры экипажа начались с диспетчерами из Ростова – пилот сообщил, что теперь они следуют в Баку. Спустя еще несколько минут диспетчер из Ростова порекомендовал снова приземлиться в Махачкале: «Рекомендация, юго-восточнее от вас в 160 км Махачкала располагается, технически годен, готовы принять. Ваше решение?». КВС тогда повторил намерение лететь в Баку.