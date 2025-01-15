Опубликована расшифровка переговоров пилотов лайнера AZAL

Опубликована расшифровка переговоров пилотов лайнера AZALСКР назначил экспертизу для оценки действий диспетчеров
Командир воздушного судна азербайджанского самолета Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) самостоятельно принял решение лететь обратно в Баку, при этом российские диспетчеры предложили ему несколько вариантов для посадки на территории РФ. Это следует из расшифровки переговоров пилотов, опубликованной в Telegram-канале Baza.
В частности, говорится в расшифровке, сначала экипаж был готов садиться в Грозном, но отказался и сказал: «Следуем в Баку». Потом КВС запросил погоду в аэропорту Минеральных вод и решил следовать туда: «Борт порядок. Следуем на Минводы» (время 8:17:19). Но через 4 минуты пилот попросил у диспетчера погоду в Махачкале: «У меня самолет теряет управление. Дайте Махачкалу». После этого через 6 минут переговоры экипажа начались с диспетчерами из Ростова – пилот сообщил, что теперь они следуют в Баку. Спустя еще несколько минут диспетчер из Ростова порекомендовал снова приземлиться в Махачкале: «Рекомендация, юго-восточнее от вас в 160 км Махачкала располагается, технически годен, готовы принять. Ваше решение?». КВС тогда повторил намерение лететь в Баку.
В 8:39:09 экипаж сообщил ростовскому диспетчеру, что двигатели работают, но отказала система управления элеронами и рулем высоты. Тогда через минуту пилот запросил погоду в Актау, и в 9:02 у экипажа рейса начались переговоры уже с вышкой в Казахстане. В 9:23 диспетчер из Актау разрешил посадку, а к 9:27 переговоры завершились окончательно.
В опубликованной расшифровке также говорится, что пилот первый раз озвучил версию о столкновении с птицами еще когда вел переговоры с диспетчерами из Грозного (время 8:14:19). Через две минуты член экипажа передал информацию о взорвавшемся газовом баллоне на борту: «Кислород заканчивается в кабине пассажирской. Значит, там взорвался кислородный по-моему баллон. А, значит, запах топлива идет. А, пассажирам некоторым... а, значит, теряют сознание».
В 8:24:25 у пилота спросили объявил ли он бедствие. На это командир ответил, что борт в порядке.
15 января официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО. По ее словам, сейчас следствием налажено взаимодействие с компетентными органами Азербайджанской Республики и Республики Казахстан. Во взаимодействии со специалистами Межгосударственного авиационного комитета изучаются полученные в Бразильском центре расследования и предотвращения авиационных происшествий (SENIPA) данные с самописцев воздушного судна, отметили в СКР.
По мнению главного эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федора Борисова, катастрофа самолета авиакомпании AZAL, как и большинство других, является результатом суммы причин. Очевидно, говорит он, к трагедии привело внешнее воздействие на самолет Embraer. В конце концов, именно командир воздушного судна по каким-то причинам выбрал казахстанский Актау, комментирует расшифровку Борисов. «Безусловно, эти решения и переданные сообщения на землю о происходящем были сделаны уже в стрессовых условиях», – отметил эксперт. Но оценивал происходящее и принимал решения экипаж, заметил Борисов. «Ждем расшифровку "чёрных ящиков" и выводов комиссии. Надо разобраться во всех деталях досконально, чтобы такого не повторилось впредь», – заключил он.
Радиосвязь экипажа самолета Embraer E190 авиакомпании AZAL с российскими диспетчерами велась в соответствии с правилами радиообмена, сказал президент Профсоюза летного состава России, пилот Airbus A330 Мирослав Бойчук. Он подтвердил, что по расшифрованному радиообмену прослеживается, что инициатива уйти на запасной в Актау прозвучала от экипажа. «Понимаю, ситуация была нештатной, аварийной, требующей оперативного принятия решений. Более детальную информацию о действиях экипажа можно будет получить от комиссии после полной расшифровки бортовых самописцев», – соглашается собеседник.
Пассажирский самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение у Актау 25 декабря. На борту лайнера были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. 6 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что катастрофы можно было бы избежать, если бы вовремя были приняты меры по закрытию воздушного пространства. Алиев потребовал справедливости, полной прозрачности и наказания виновных в крушении самолета. Бойчук отметил, что результаты расследования очень важны для всех пилотов гражданской авиации, считает он.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что содержимое черных ящиков разбившегося рядом с казахстанским Актау азербайджанского самолета лишний раз доказывает, что нужно подождать окончания расследования авиакатастрофы. По его словам, МИД РФ оценил, что «азербайджанские друзья немедленно поддержали» участие России в расследовании «с учетом всех факторов». По его словам, в Бразилии состоялась специальная встреча, в ходе которой были открыты черные ящики. «Их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования и сейчас не нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые, по большому счету, не подтверждаются информацией из черных ящиков», – сказал Лавров.
9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль заинтересован в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании крушения азербайджанского самолета в Казахстане для определения причин авиакатастрофы.