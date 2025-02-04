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Заболеваемость коронавирусом снизилась на 2,8% за неделю

Ведомости

С 27 января по 2 февраля показатель заболеваемости коронавирусом в России составил 5,46 на 100 000 населения, снизившись на 2,8% относительно предыдущей недели. Об этом говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Рост заболеваемости зафиксирован в 42 регионах, в 17 из них – более, чем в среднем по стране. За неделю на стационарное лечение с коронавирусом были отправлены 1112 человек, что на 3,4% больше, чем неделей ранее. Число выздоровлений снизилось на 4,9% (9246 человек). От инфекции скончались 20 пациентов.

4 февраля представитель Роспотребнадзора сообщил «Ведомостям», что с 27 января по 2 февраля на 17,5% выросла заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в России. В этот период было зарегистрировано 761 000 случаев заболеваний. Превышение среднероссийского показателя отмечено в 51 субъекте РФ. В 34 регионах число госпитализированных увеличилось на 30% относительно предыдущей недели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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