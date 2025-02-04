Заболеваемость коронавирусом снизилась на 2,8% за неделю
С 27 января по 2 февраля показатель заболеваемости коронавирусом в России составил 5,46 на 100 000 населения, снизившись на 2,8% относительно предыдущей недели. Об этом говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
Рост заболеваемости зафиксирован в 42 регионах, в 17 из них – более, чем в среднем по стране. За неделю на стационарное лечение с коронавирусом были отправлены 1112 человек, что на 3,4% больше, чем неделей ранее. Число выздоровлений снизилось на 4,9% (9246 человек). От инфекции скончались 20 пациентов.
4 февраля представитель Роспотребнадзора сообщил «Ведомостям», что с 27 января по 2 февраля на 17,5% выросла заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в России. В этот период было зарегистрировано 761 000 случаев заболеваний. Превышение среднероссийского показателя отмечено в 51 субъекте РФ. В 34 регионах число госпитализированных увеличилось на 30% относительно предыдущей недели.