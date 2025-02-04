Заболеваемость коронавирусом снизилась на 2,8% за неделю

Рост заболеваемости зафиксирован в 42 регионах, в 17 из них – более, чем в среднем по стране. За неделю на стационарное лечение с коронавирусом были отправлены 1112 человек, что на 3,4% больше, чем неделей ранее. Число выздоровлений снизилось на 4,9% (9246 человек). От инфекции скончались 20 пациентов.