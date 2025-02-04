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Заболеваемость ОРВИ в России за неделю увеличилась на 17,5%

Ведомости

По итогам пятой недели 2025 г. заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в России выросла на 17,5% по сравнению с прошлой неделей. Всего было зарегистрировано 761 000 случаев заболеваний. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора.

Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 51 российском регионе. В 34 регионах число госпитализированных возросло на 30% по сравнению с предыдущей неделей.

В целях профилактики закрыты 72 школы в 28 российских регионах и 32 детских дошкольных учреждения в 18 регионах страны, частично закрыты 2647 классов и 1069 групп дошкольников, а также 16 групп в школах-интернатах и 11 групп в профессионально-технических училищах.

По итогам недели в России зарегистрировано 8000 случаев коронавируса, что на 2,8% ниже, чем неделей ранее.

28 января Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 12,9% по сравнению с прошлой неделей. Всего было зарегистрировано 647 000 случаев. С 13–19 января заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 29,1%, до около 572 900 случаев.

Эксперты связывали этот подъем с теплой зимой и новогодними каникулами, когда россияне посещали курорты и аэропорты становились местами большого скопления людей. Инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков предположил, что рост заболеваемости может закончиться через один – два месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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