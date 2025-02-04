Заболеваемость ОРВИ в России за неделю увеличилась на 17,5%
По итогам пятой недели 2025 г. заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в России выросла на 17,5% по сравнению с прошлой неделей. Всего было зарегистрировано 761 000 случаев заболеваний. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора.
Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 51 российском регионе. В 34 регионах число госпитализированных возросло на 30% по сравнению с предыдущей неделей.
В целях профилактики закрыты 72 школы в 28 российских регионах и 32 детских дошкольных учреждения в 18 регионах страны, частично закрыты 2647 классов и 1069 групп дошкольников, а также 16 групп в школах-интернатах и 11 групп в профессионально-технических училищах.
По итогам недели в России зарегистрировано 8000 случаев коронавируса, что на 2,8% ниже, чем неделей ранее.
28 января Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 12,9% по сравнению с прошлой неделей. Всего было зарегистрировано 647 000 случаев. С 13–19 января заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 29,1%, до около 572 900 случаев.
Эксперты связывали этот подъем с теплой зимой и новогодними каникулами, когда россияне посещали курорты и аэропорты становились местами большого скопления людей. Инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков предположил, что рост заболеваемости может закончиться через один – два месяца.