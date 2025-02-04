Заболеваемость ОРВИ в России за неделю увеличилась на 17,5%

28 января Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 12,9% по сравнению с прошлой неделей. Всего было зарегистрировано 647 000 случаев. С 13–19 января заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 29,1%, до около 572 900 случаев.