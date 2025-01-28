Заболеваемость ОРВИ в России выросла за неделю на 13%
В России заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла на 12,9% по сравнению с прошлой неделей, зарегистрировано 647 000 случаев. Закрыты 48 школ в 22 регионах и 23 дошкольных учреждения в 11 субъектах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«По итогам четвертой недели 2025 г. в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. <…> Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны. В 35 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей», – говорится в сообщении.
В целях профилактики частично закрыты 1144 класса, 738 групп дошкольников, пять групп в школах-интернатах и 15 групп в профессионально-технических училищах.
22 января «Ведомости» со ссылкой на сотрудника пресс-службы Роспотребнадзора писали, что заболеваемость ОРВИ и гриппом за третью неделю января (13–19 января) выросла на 29,1% в сравнении со второй неделей, до около 572 900 случаев. Эксперты связывают этот подъем с теплой зимой и новогодними каникулами, когда граждане посещали курорты и аэропорты становились местами большого скопления людей. По словам инфекциониста «Инвитро» Андрея Позднякова, рост заболеваемости может закончиться через один-два месяца.