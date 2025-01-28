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Заболеваемость ОРВИ в России выросла за неделю на 13%

Ведомости

В России заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла на 12,9% по сравнению с прошлой неделей, зарегистрировано 647 000 случаев. Закрыты 48 школ в 22 регионах и 23 дошкольных учреждения в 11 субъектах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«По итогам четвертой недели 2025 г. в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. <…> Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны. В 35 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей», – говорится в сообщении.

В целях профилактики частично закрыты 1144 класса, 738 групп дошкольников, пять групп в школах-интернатах и 15 групп в профессионально-технических училищах.

22 января «Ведомости» со ссылкой на сотрудника пресс-службы Роспотребнадзора писали, что заболеваемость ОРВИ и гриппом за третью неделю января (13–19 января) выросла на 29,1% в сравнении со второй неделей, до около 572 900 случаев. Эксперты связывают этот подъем с теплой зимой и новогодними каникулами, когда граждане посещали курорты и аэропорты становились местами большого скопления людей. По словам инфекциониста «Инвитро» Андрея Позднякова, рост заболеваемости может закончиться через один-два месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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