Заболеваемость ОРВИ в России выросла за неделю на 13%

22 января «Ведомости» со ссылкой на сотрудника пресс-службы Роспотребнадзора писали, что заболеваемость ОРВИ и гриппом за третью неделю января (13–19 января) выросла на 29,1% в сравнении со второй неделей, до около 572 900 случаев. Эксперты связывают этот подъем с теплой зимой и новогодними каникулами, когда граждане посещали курорты и аэропорты становились местами большого скопления людей. По словам инфекциониста «Инвитро» Андрея Позднякова, рост заболеваемости может закончиться через один-два месяца.