ВЦИОМ: 10% опрошенных смогли ответить на вопросы по литературе школьного уровня
Только 10% опрошенных россиян смогли правильно ответить на четыре вопроса по произведениям русской литературы, которые включены в школьную программу. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В декабрьском опросе участвовали 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет. Исследование проводилось методом телефонного интервью. Угадать верный ответ участники опроса не могли, поскольку все вопросы были открытыми, в формате «устного экзамена».
О том, что Наташа Ростова является героиней романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир» ответили в общей сложности 65%. Не знает этого факта каждый третий опрошенный (35%). Чаще всего правильно отвечали представители старших поколений – от 45 лет и старше (73-77%). Больше половины респондентов (56%) в возрасте 25-34 года не смогли сказать, в каком произведении фигурирует это героиня.
55% всех опрошенных россиян также не смогли вспомнить, в каком веке творил поэт Александр Пушкин. Чаще всего правильный ответ давали «родители вчерашних школьников» – 45-59-летние респонденты (51%).
Указать название стихотворения Михаила Лермонтова, в котором есть строки «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французу отдана?», смогли в общей сложности 63%. При этом 47% россиян в возрасте 25-34 лет не ответили, что это произведение называется «Бородино».
Вопрос о содержании «Мертвых душ» Николая Гоголя оказался самым трудным для граждан. Только 16% респондентов правильно ответили, что герой этого произведения Павел Чичиков никого не убивал, а его преступления были экономического рода. Среди молодежи (18-34 лет) только 7-8% дают верный ответ на этот вопрос, среди россиян старше 45 лет – уже 21-22%.
В общей сложности дать верный ответ на все четыре вопроса удалось 10% россиян, на три из четырех – 25%. Не смогли дать ни одного верного ответа 16% опрошенных. Первоначальная гипотеза ВЦИОМа о более высоких школьных знаниях у старших поколений в отношении литературы подтвердилась – рубежом «успеваемости» можно назвать границу в 45 лет. Результаты исследования показывают, что знания по литературе после распада СССР и ухода советской системы образования стали на порядок ниже, говорится на сайте центра.
Президент Владимир Путин по итогам прошлогоднего послания Федеральному собранию поручил правительству оптимизировать школьную программу, в том числе за счет сокращения объемов домашних заданий и контрольных работ. В ноябре 2024 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин также говорил, что от родителей поступает много обращений о чрезмерном характере нагрузки школьников. По словам спикера, в среднем дети уделяют учебе 8-10 часов в день, 70-80% из них устают от обучения. В декабре он пообещал снизить нагрузку на школьников в 2025 г.