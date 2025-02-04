ВЦИОМ: 10% опрошенных смогли ответить на вопросы по литературе школьного уровня

Президент Владимир Путин по итогам прошлогоднего послания Федеральному собранию поручил правительству оптимизировать школьную программу, в том числе за счет сокращения объемов домашних заданий и контрольных работ. В ноябре 2024 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин также говорил, что от родителей поступает много обращений о чрезмерном характере нагрузки школьников. По словам спикера, в среднем дети уделяют учебе 8-10 часов в день, 70-80% из них устают от обучения. В декабре он пообещал снизить нагрузку на школьников в 2025 г.